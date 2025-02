Las fotos del show de medio tiempo del Super Bowl 2025

Una vez más, el show de medio tiempo convocó tanta o más atención que el Super Bowl LIX. Ante una audiencia de más de 100 millones de personas, el rapero estadounidense Kendrick Lamar fue el encargado de encender el clima con su música, acompañado por la cantante SZA.

Luego de los aplastantes dos primeros cuartos en favor de Philadelphia Eagles ante Kansas City Chiefs, la acción de la NFL le dejó paso a la música y el espectáculo, ante la atenta mirada de celebridades de la talla de Taylor Swift, Lady Gaga (cantó en el inicio) y Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

En un escenario que simuló un tablero de un juego (con un círculo, triángulo y una X sobre el campo) y con el actor Samuel L Jackson como maestro de ceremonias, que emuló al “Tío Sam”, Lamar apareció encima de un auto del que brotaron bailarines vestidos de rojo, blanco y azul.

El rapero hizo brillar sus letras filosas, que incluyeron sus hits, tales como Humble (más de un billón de reproducciones en YouTube), DNA (268 millones), Luther (46 millones) y All the Stars (486.000), pero la polémica explotó cuando interpretó Not Like Us, dedicada a su archienemigo Drake. Ante las versiones de una posible denuncia del músico con el que rivaliza, Lamar no pronunció la línea de “Certified pedophile” -pedófilo certificado.-durante la interpretación.

El show de luces y las coreografías, más el aporte de SZA, le otorgaron espectacularidad al medio tiempo, que contó con la aparición de Serena Williams y un baile unipersonal. La multilaureada tenista sorprendió con su intervención en el escenario por su soltura e hizo furor. Vale recordar que ha tenido incursiones hasta en el cine, por ejemplo, en la película Pixeles, junto a Adam Sandler.

La participación de Lamar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl fue una extensión de esa narrativa personal. Ya había sido invitado a este prestigioso escenario en 2022, junto a figuras como Dr. Dre y Snoop Dogg, pero ahora utilizó su plataforma para destacar su trayectoria de una manera más directa. “Pienso en todo el trabajo que me llevó estar acá”, comentó, subrayando el esfuerzo detrás de alcanzar este momento en su carrera.

En la previa, Kendrick señaló que jamás imaginó formar parte de algo así. “Nunca pensé en estar en un Super Bowl”, admitió el artista, quien ve esta oportunidad como un reconocimiento y al mismo tiempo una responsabilidad para compartir su esencia artística con un público masivo.

Con su reciente victoria en los Grammy, donde obtuvo cinco premios por la canción “Not Like Us”, Kendrick Lamar reflexionó sobre los elementos esenciales de su carrera. “Siempre he sido abierto con mi narrativa en todo mi catálogo”, afirmó en relación a cómo el hip hop ha influido en su evolución como artista, destacándolo como “una verdadera forma de arte”.

Este género, confesó, sigue siendo una parte integral de su vida: “Todavía miro batallas de rap. Esto siempre fue la definición de lo que fui”. En Nueva Orleans, dejó su huella en el Super Bowl.

Las fotos del show de medio tiempo:

