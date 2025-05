Las fragilidades ocultas que podrían costar vidas

Parecería marchar a paso de tortuga la investigación para determinar científicamente las causas poco visibles del desplome en Jet Set que enlutó a 233 familias y al país lo que pone a las autoridades en deuda con la nación. Las indagaciones con profesionalidad periodística sobre las vulnerabilidades estructurales llevan a suponer, por criterios de expertos, de lo que es capaz de esconder el concreto arteramente disminuido en su resistencia al paso del tiempo. Queda el convencimiento de que el desastre de abril en un centro de diversiones amerita determinaciones urgentes y profundas no solo para establecer responsabilidades civiles y quizás penales. Debe darse paso a esclarecimientos que no parecen emprendido con firmeza todavía. La lección es que los exiguos controles de calidad sobre construcciones que ya afloran deben ser llevados empeñosamente al foco de la atención pública para impulsar endurecimientos preventivos a nivel nacional y generar consecuencias justicieras y de corresponsabilidad hasta quienes por injustificable omisión permitieron que avanzaran incapacidades de permanecer en lo alto a un techo que reclamaba, con algunas señales precursoras, apuntalamientos o sustitución total para no ir hacia abajo con efectos homicidas como ocurrió.

Puede leer: El tiempo perdido y la falta de equidad

No se conoce oficialmente -y parecería que no se ha estado en eso- que hayan estado bajo escrutadores análisis de laboratorio algunas muestras del sospechoso hormigón que se derribó, de columnas y de las losas que se transformaron en escombros y que, incluso, fueron trasladados inexplicablemente a vertederos alejados considerablemente de Santo Domingo. Está admitido que solo una fracción de lo mucho que se ha edificado en el país en los últimos años pasó antes por comprobaciones y certificaciones de su capacidad de carga para garantías de quienes pasarían a habitar con continuidad u ocasionalmente bajo lo construido. Difícil afirmar que tras la elegante apariencia de torres no moran vicios que repercutirían de malas maneras en caso de sismos de una severidad ya vaticinada en función de sus recurrencias periódicas para esta parte del mundo. Y algo más: se ha hecho común en bolsones urbanos de tremenda informalidad, levantar con rusticidad y en superficies riesgosas, viviendas de varios, y por tanto, de alta vulnerabilidad.