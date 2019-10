Las frases más recientes de Margarita Cedeño sobre el enfrentamiento en el PLD y la política

Este lunes el equipo Social Media de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, anunció que ella se estará dirigiendo hoy al país y, desde ese preciso momento, las redes están que arden.

Y es que la alocución de Cedeño se producirá en el punto más álgido de la precampaña electoral, faltando apenas cuatro días para el 6 de octubre, fecha en que, en el marco de las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se enfrentarán, por la candidatura presidencial para del 2020, su esposo, el expresidente Leonel Fernández, y el presidente de la República, Danilo Medina (vía la candidatura de Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas).

De ahí que la pregunta sea: ¿Qué dirá Margarita?, ¿Anunciará su respaldo a Fernández, su compañero sentimental, o se mantendrá neutra, haciendo un llamado genérico a la prudencia en el partido morado?

Recientemente, el expresidente Fernández, aseguró que el corazón de Margarita está con él, pero, de manera concreta, las respuestas a las preguntas anteriormente planteadas se sabrán hoy. No obstante, vale la pena hacer un recuento de las últimas frases y posiciones que en relación al panorama político del país y del PLD ha externado la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández.

Sobre la sangre nueva (23 de julio, 2019)

“Vamos a ver, todavía falta un poquito. Vamos a esperar…, vamos a ir viendo cómo van pasando los acontecimiento”, fue la respuesta de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, al ser preguntada sobre la promoción de su figura como “sangre nueva” para la candidatura presidencial.

La pregunta fue hecha a propósito de la tendencia que había tomado en las redes sociales la expresión “sangre nueva” expresada por el presidente Danilo Medina en su alocución dirigida al país, como forma de su desistimiento de una posible modificación constitucional para otra reelección, y, en su lugar dar a conocer su respaldo al surgimiento de un nuevo liderazgo dentro del PLD al cual pase el timón de primera magistratura.

Cedeño de Fernández ponderó, además, el discurso de Medina y dijo que se siente muy contenta de que el jefe del Estado haya tomado la decisión, desde ya, de comunicar al país que no optaría por un nuevo mandato presidencial.

“Siempre tuvo la intención de cumplir siempre con sus palabras de dos períodos y luego seguir trabajando por el pueblo dominicano”, señaló tras indicar que Medina logró su propuesta de que cuando salga de la presidencia continuará en el corazón de la gente.

2. Sobre el enfrentamiento de Leonel Fernández y Danilo Medina en el PLD (18 julio, 2019)

No podemos permitir que nuestras diferencias se conviertan en causas de división; tampoco alimentemos el conflicto entre compañeros de una misma organización quienes han sido protagonistas de las victorias del partido y sus aliados, para beneficio de nuestro pueblo y nuestra democracia”, expresó.

Así se expresó Margarita en un video que colgó en las redes sociales, donde emitió unas reflexiones en las que llamó a los miembros y simpatizantes del PLD a apostar por la sensatez y a la unión, y no permitir que las diferencias internas se conviertan en las causas principales de la división, ni mucho menos alimentar el conflicto de entre compañeros de la misma organización que han sido protagonistas de las victorias electorales.

Señaló que Danilo Medina y Leonel Fernández, a quienes llamó líderes del PLD, cuentan con el respaldo de todos los miembros de esa organización política, para que “juntos encuentren la solución correcta al gran reto que enfrentamos”.

Un llamado a la familia peledeísta y al país. pic.twitter.com/GAgQa94yni — Margarita Cedeño (@margaritacdf) July 18, 2019

3. “Un perder-perder”: Sobre candidauras de Danilo Medina y Leonel Fernández (04 junio, 2019)

“Cualquiera de las dos candidaturas de ellos sería un perder – perder”. Cedeño de Fernández habló en estos términos al ser abordada sobre el tema tras participar en un almuerzo ofrecido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), por motivo de la celebración de el ¨Día Nacional de la Empresa Privada y el Empresariado Nacional¨ y su 56 aniversario.

En esa ocasión, instó al presidente Danilo Medina, y al exmandatario y aspirante a esa misma nominación, Leonel Fernández, escoger una tercera vía para la candidatura presidencial de las elecciones del 2020.

Dijo que ambos dirigentes deben entender que hay una tercera vía donde no se le haría daño al país, ni internacional ni nacionalmente, ya que “cualquiera de las dos candidaturas de ellos (Danilo o Leonel) sería un perder, perder; mientras que una tercera vía sería ganar, ganar y las elecciones saldría mucho más barata las elecciones”.

“Aquí hay una buena tercera vía, que no es una creación ni tampoco una improvisación. Entonces, porqué no ponerse de acuerdo y que la razón prime por el bien del país”, indicó la ex primera dama de la República, la cual es vislumbrada por sectores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como una buena candidata.

Video: Margarita Cedeño dice candidauras de Danilo Medina y Leonel Fernández son un perder-perder



4.Sobre acto de Leonel Fenández en el Palacio de los Deportes para presentar dos millones de firmas (5 mayo, 2019)

“Leonel mi amor, pues estoy muy contenta por la manifestación de amor, de cariño, de aprecio que vas a recibir dentro de poco del pueblo dominicano, y justamente me hace muy feliz porque sé que has entregado tu vida a proteger los intereses del pueblo, del país, desde la unidad y desde el consenso, así es que juntos todo el PLD, continuaremos guiando los destinos de este país. Que Dios te bendiga, felicidades, éxitos y hasta pronto”, indicó.

Estas palabras formaron parte de un mensaje de apoyo, que mandó vía un video, a su esposo Leonel Fernández, por motivo al acto de presentación de dos millones de firmas que hizo el exmandatario en el Estadio Olímpico Félix Sánchez para su candidatura presidencial del 2020.

En ese momento, había muchas expectativas en relación a si Margarita asistiría como esposa al acto político. Ella no fue pero mandó ese video y puso el siguiente tuit: “He aprendido de @LeonelFernandez a ser una defensora de la unidad y del acuerdo, y por eso estoy segura que Dios está preparándonos, para que juntos – todo el @PLDenlinea – sigamos abriendo las puertas del progreso a todos los dominicanos y dominicanas #UnidadYProgreso ”.

5. Sobre volver a ser Primera Dama (7 abril, 2019)

“Yo creo que va a ser un gran desperdicio volver a ser solo primera dama; así que yo espero que se pongan de acuerdo… si no que le den el paso a una nueva generación, a una persona que realmente pueda ganar en primera vuelta, pues al menos que se tome en cuanto a mi trabajo y el deseo del pueblo dominicano”.

Así se pronunció en el marco de un encuentro provincial, donde insistió en que en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se deben poner de acuerdo para llevar a una persona que garantice la victoria de esa organización política en primera vuelta en la elecciones del próximo año, por lo que propuso que se tome en cuenta su trabajo y motivación en beneficio de los más necesitados.

“Ya yo pasé de ser primera dama. El ex presidente Leonel Fernández, mi esposo, si es la voluntad de Dios, del pueblo y del partido, llegará como presidente, yo llegaré a su lado, tendré el sombrero de primera dama, pero yo creo que va a ser un gran desperdicio volver a ser solo primera dama”,

