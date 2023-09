El periodista y comentarista, Álvaro Arvelo hijo (Alvarito), falleció la mañana de este jueves a los 81 años de edad, luego perder la batalla contra el cáncer que padecía. Sin embargo, las frases que popularizó durante su trayectoria de más de 50 años en la radio dominicana, quedarán en la mente de los que le escuchaban.

A continuación, las frases icónicas de Alvarito Arvelo:

“¡Llévatelo, Cundo!”, usada con frecuencia por Alvarito al final de un comentario y antesala de una pausa comercial.

“¿¡Sí o nooo!?”, con esta interrogante realizaba sondeos de manera efusiva sobre temas de interés.

“¿Qué más, qué más?”, o “¡Cuidadito, compai gallo!”, con estas solía dar notoriedad a un hecho o advertir sobre una problemática.

Otras expresiones usó en el programa «El Gobierno de la Mañana«: “Y…y…y… amanecemos hoy con…”, “Pelafustanes”, “ignorantes”, “envidiosos apandillados” y “partidas de mediocres”.

También albergaba en su diccionario: “Yo no soy periodista, yo soy un intelectual que habla por radio ¡Co**! No me confundan con estas basuras que pululan por los medios» y “Tíkiti” y “Será cierto que es cierto”.

¿Quién fue Álvaro Arvelo?

Álvaro Arturo Arvelo Aybar nació en Santo Domingo el 1 de noviembre de 1942, ciudad donde falleció el 21 de septiembre de 2023. Sus padres fueron Álvaro Arvelo Guerra y Ocelia Aybar Barré de Arvelo. El magistrado Arvelo Guerra, eminente jurista, ocupó diversas posiciones en el Poder Judicial, incluyendo las de juez del Tribunal Superior de Tierras y de la Junta Central Electoral.

Arvelo hijo se educó en los colegios Santo Tomás de Aquino y De La Salle de la capital dominicana. Autodidacta del periodismo bajo las orientaciones de Germán Emilio Ornes y Mario Álvarez Dugan, se inició en el periódico La Nación en 1958, laborando como redactor político, traductor, columnista y editor deportivo; en 1963, fundó y dirigió la revista Apala, de corta existencia por causas económicas.

Ingresó al matutino El Caribe en 1964, desempeñándose como corrector de estilo, redactor, articulista y editor internacional; en 1977 pasó al vespertino El Nacional, donde prosiguió escribiendo las columnas “Comentarios de cine», «Temas deportivos», y realizando análisis históricos, literarios y geopolíticos en “Cápsulas”. Fue corresponsal de la agencia United Press International. Mereció tres veces el premio Cronista Deportivo del Año.

Además de la prensa escrita, ha sido productor y presentador de numerosos programas de panel y entrevistas en televisión, así como narrador y comentarista de béisbol, y ha marcado un “antes y después» en la radio dominicana desde el programa “El gobierno de la mañana” de la emisora La Z-101. En 2023 cumplió sesenta y seis años de ejercicio profesional periodístico.

Recogió vivencias en su primer libro, “Anecdotario” (1972) y selecciones de artículos en “100 temas deportivos» (1976) y “Comentarios de cine» (1982).

Presidió la Federación Dominicana de Ajedrez, la Comisión Nacional de Ajedrez, el Club de Ajedrez Licenciado Salvador Aristy, el Círculo para el Estudio del Ajedrez y la Asociación de Cronistas Deportivos; fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Periodistas y Escritores, dirigente del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, juez internacional de ajedrez y cofundador de la Confederación de Ajedrez Centroamericana y del Caribe. Fue miembro de la Edgar Allan Poe’s Society, y miembro de honor de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa y del Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas. Fue miembro del jurado de la Serie Mundial de Béisbol Amateur y del Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, así como del premio Los Dominicanos Primero.

Arvelo hijo fue condecorado dos veces con la máxima condecoración que otorga la República, la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, con los grados de Caballero (1977) y Comendador (2001), año en que la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional lo declaró Hijo Meritísimo de la ciudad de Santo Domingo, Primada de América. En 2022 la Cámara de Diputados rindió homenaje a su trayectoria periodística.

Su partida, enluta a su esposa Yvette Pujols, a sus hijos Mario, Vanessa y Claudia Arvelo Caamaño, y Carina Arvelo Lara; a su nuera Federica Bottamedi, a su yerno Arnaldo Espaillat Matos, y a sus nietos Arnaldo y Gabriela Espaillat Arvelo, y Romano Arvelo Bottamedi.

