Las giras más lucrativas de la historia: de Shakira a otros gigantes de la música 

La música en vivo sigue siendo el motor económico más poderoso de la industria musical, y las cifras lo confirman. Desde estadios repletos hasta producciones multimillonarias, las giras de conciertos se han convertido en verdaderos fenómenos culturales y financieros. En 2025, Shakira se consolida como una de las artistas latinas más influyentes, mientras nombres como Taylor Swift, Coldplay y Elton John lideran el ranking global de recaudación.

Shakira arrasa con “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”

La colombiana ha vendido más de 2,5 millones de boletos en su gira mundial, con 51 conciertos agotados en América Latina y Estados Unidos2. Se estima que cada presentación genera cerca de 1,96 millones de dólares, lo que podría elevar la recaudación total a 90 millones de dólares. Esta gira se posiciona como la más taquillera de 2025 en el mundo latino, superando incluso a artistas como Paul McCartney y Bruno Mars.

Taylor Swift rompe todos los récords

Con su monumental The Eras Tour, Swift ha recaudado más de 2.077 millones de dólares en 149 espectáculos, convirtiéndose en la gira más lucrativa de todos los tiempos. Su espectáculo, que recorre todas las etapas de su carrera, ha sido aclamado por su duración, producción visual y conexión emocional con los fans.

Coldplay y su apuesta ecológica

La banda británica ha revolucionado el concepto de gira con Music of the Spheres Tour, que además de recaudar más de 1.144 millones de dólares, se destaca por su enfoque sostenible, incluyendo baterías recargables y energía solar.

Elton John y su despedida dorada

El Farewell Yellow Brick Road Tour marcó el adiós del legendario artista con una gira que acumuló 939 millones de dólares en más de 300 conciertos.

Ranking de giras más lucrativas (USD)

ArtistaGiraRecaudación
Taylor SwiftThe Eras Tour$2.077 millones
ColdplayMusic of the Spheres Tour$1.144 millones
Elton JohnFarewell Yellow Brick Road$939 millones
Ed Sheeran÷ Tour$776 millones
ShakiraLas Mujeres Ya No Lloran Tour$90 millones (estimado)

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

