Las giras musicales más taquilleras de todos los tiempos

Las giras de conciertos no solo son eventos culturales y sociales de gran impacto, sino que también representan un negocio multimillonario a nivel global. En una industria donde las ventas de música grabada han visto altibajos debido a la digitalización y la piratería, los conciertos en vivo se han consolidado como una de las principales fuentes de ingresos para los artistas. Las giras más taquilleras han llegado a recaudar cientos de millones de dólares, situándose como gigantes económicos en el mundo del entretenimiento.

El éxito financiero de una gira depende de múltiples factores: la popularidad del artista, la capacidad de convocatoria en distintas regiones del mundo, la duración de la gira, y la habilidad para generar experiencias únicas que motiven a los fanáticos a pagar precios elevados por la entrada.

1. The Eras Tour de Taylor Swift (2023-2024): 1.040 millones de dólares (y sigue aumentando)

La gira “The Eras Tour” de Taylor Swift, realizada entre 2023 y 2024, se convirtió en un fenómeno sin precedentes en la historia de la música en vivo. Con una recaudación superior a los 1.040 millones de dólares, esta gira no solo rompió récords financieros, sino que también consolidó a Swift como una de las artistas más influyentes y exitosas de la industria musical.

“The Eras Tour” fue diseñada como un viaje a través de las diferentes etapas de la carrera de Taylor Swift, abarcando todos sus álbumes, desde su debut homónimo hasta sus más recientes producciones. Cada concierto fue una celebración de su evolución artística, con un setlist que incluía éxitos de cada una de sus “eras” musicales, ofreciendo a los fanáticos una experiencia completa y nostálgica que repasaba los momentos más icónicos de su trayectoria.

2. Gira mundial Music of the Spheres de Coldplay (2022-2024): 945 millones de dólares

La gira “Music of the Spheres” de Coldplay, que se extendió entre 2022 y 2024, no solo destacó por su éxito económico, con una recaudación de 945 millones de dólares, sino también por su enfoque innovador y ecológico, que la convirtió en un modelo a seguir en la industria de la música en vivo. Con un fuerte compromiso con la sostenibilidad, Coldplay utilizó esta gira para demostrar que los grandes espectáculos pueden tener un impacto ambiental reducido, sin sacrificar la calidad de la experiencia para los fanáticos.

Uno de los aspectos más innovadores de la gira fue la colaboración de Coldplay con BMW para desarrollar la “primera batería recargable del mundo para espectáculos”. Este sistema de energía renovable ayudó a reducir significativamente la huella de carbono de la gira, utilizando energía solar, generadores de biocombustibles y bicicletas estáticas que permitían a los asistentes contribuir a la generación de electricidad durante los conciertos. Este enfoque no solo fue un hito en la sostenibilidad en la música, sino que también subrayó la responsabilidad social de la banda en un mundo cada vez más consciente de los desafíos ambientales.

3. Gira de despedida de Elton John por el camino de ladrillos amarillos (2018-2020, 2022-2023): 939 millones de dólares

La gira de despedida “Farewell Yellow Brick Road” de Elton John, que se llevó a cabo entre 2018 y 2023, se destacó no solo por su éxito comercial, sino también por su profundo impacto emocional, tanto para el artista como para sus millones de fanáticos en todo el mundo. Con una recaudación cercana a los 939 millones de dólares y más de 6 millones de entradas vendidas, esta gira se convirtió en una de las más taquilleras de todos los tiempos y fue la despedida definitiva de una de las leyendas más grandes de la música.

Uno de los momentos más memorables de la gira fue su actuación en el Festival de Glastonbury en 2023, anunciada como su última presentación en el Reino Unido. Este concierto no solo fue un punto culminante en la gira, sino también un evento histórico para la música en vivo, que reunió a generaciones de fanáticos en un emotivo adiós.

4. The ÷ (Divide) Tour de Ed Sheeran (2017-2019): 776 millones de dólares

La gira “Divide”, realizada por Ed Sheeran entre 2017 y 2019, marcó un antes y un después en la industria de la música en vivo. Con una recaudación de 776 millones de dólares, esta gira rompió todos los récords previos y se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos, superando el hito establecido anteriormente por el “U2 360° Tour”. Este logro fue aún más impresionante si se considera que Sheeran lo consiguió con un formato más sencillo y personal, en comparación con las producciones grandiosas de otras giras de su nivel.

A lo largo de 255 shows en todo el mundo, Sheeran presentó su estilo pop folk-rock característico, manteniendo una conexión íntima con su audiencia a pesar de las grandes multitudes que lo acompañaron en cada presentación. La clave de su éxito radicó en su capacidad para llevar una propuesta musical honesta y sin pretensiones a escenarios gigantescos, lo que resonó profundamente con fanáticos de todas las edades.

5. Gira U2 360° Tour (2009-2011): 736 millones de dólares

La gira “U2 360° Tour” realizada por U2 entre 2009 y 2011, no solo dejó una huella imborrable en la historia de las giras musicales, sino que también marcó un hito en términos de innovación escénica y éxito financiero. Con una recaudación de 736 millones de dólares, esta gira se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos hasta ese momento, un logro que refleja tanto la popularidad de la banda como su capacidad para redefinir la experiencia de los conciertos en vivo.

El concepto del “U2 360° Tour” estaba alineado con la filosofía de la banda de conectar más estrechamente con su audiencia, haciendo que cada concierto fuera una experiencia inmersiva y envolvente. Según Rolling Stone, el escenario de esta gira era el doble de grande que el utilizado por los Rolling Stones en su gira “A Bigger Bang”, que anteriormente ostentaba el récord del escenario más grande en un estadio. Esta magnitud no solo impresionó a los fanáticos, sino que también estableció un nuevo estándar en la industria para la producción de conciertos a gran escala.

6. Love On Tour de Harry Styles (2021-2023): 617,3 millones de dólares

La gira “Love On Tour” de Harry Styles, realizada entre 2021 y 2023, se convirtió en un fenómeno global que no solo destacó por su éxito financiero, con una recaudación de 617,3 millones de dólares, sino también por su capacidad para crear una conexión única entre el artista y su audiencia. Originalmente planeada para 2020, la gira tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia de COVID-19, lo que solo incrementó la anticipación y el entusiasmo de los fanáticos cuando finalmente pudo llevarse a cabo.

“Love On Tour” acompañó la promoción de dos álbumes exitosos de Styles: “Fine Line” (2019) y “Harry’s House” (2022), cada uno de los cuales reflejó la evolución artística de Styles desde su etapa en la banda One Direction hasta su consolidación como solista de renombre mundial.

Uno de los momentos más memorables de la gira fueron los conciertos de Halloween en el Madison Square Garden de Nueva York, donde Styles sorprendió al público con disfraces elaborados, como un payaso y Dorothy del clásico de cine “El mago de Oz”. Estos eventos especiales no solo añadieron un elemento de sorpresa y diversión, sino que también subrayaron la capacidad de Styles para conectar con su audiencia de manera personal y creativa.

7. Tour Not in This Lifetime… de Guns N’ Roses (2016-2019): 584 millones de dólares

La gira “Not in This Lifetime” de Guns N’ Roses es un claro ejemplo de cómo las reuniones de bandas icónicas pueden resultar en éxitos financieros y emocionales de gran envergadura. Realizada entre 2016 y 2019, esta gira marcó el regreso de los miembros clásicos de la banda, Axl Rose, Slash y Duff McKagan, quienes decidieron dejar atrás años de tensiones y diferencias para unirse nuevamente en el escenario. El resultado fue una de las giras más lucrativas de todos los tiempos, con una recaudación de 584 millones de dólares.

La “Not in This Lifetime” Tour fue más que una simple serie de conciertos; fue un evento esperado durante años por seguidores que anhelaban ver de nuevo juntos a los integrantes originales de Guns N’ Roses. La gira abarcó más de tres años, incluyendo shows en todo el mundo, y su éxito reafirmó la perdurable popularidad de la banda. Este reencuentro no solo fue un triunfo financiero, sino también una reafirmación del legado de Guns N’ Roses como uno de los actos más influyentes en la historia del rock.