Las graves acusaciones que enfrenta Lil Nas X tras ser arrestado mientras caminaba desnudo en Los Ángeles

Lil Nas X, cuyo nombre legal es Montero Lamar Hill, comparece ante el tribunal por cuatro delitos graves, incluyendo tres cargos de agresión con lesiones a un agente de policía, el lunes 25 de agosto de 2025 en Los Ángeles. (Frederic J Brown/Pool Photo vía AP)

LOS ÁNGELES (AP) — Lil Nas X fue acusado el lunes de cuatro delitos graves después de que la policía dijera que los atacó cuando lo confrontaron por caminar desnudo por una calle de Los Ángeles la semana pasada.

El músico, cuyo nombre legal es Montero Lamar Hill, se declaró inocente en una comparecencia ante el tribunal de tres cargos de agresión con lesiones a un oficial de policía y un cargo de resistencia a un oficial ejecutivo, dijo la oficina del fiscal de distrito.

Los cargos fueron mucho más graves que los informes iniciales de que estaba siendo investigado por un delito menor y, con condenas, los cargos podrían resultar colectivamente en una sentencia de más de 10 años de prisión para el cantante y rapero cuyo «Old Town Road» fue uno de los sencillos más exitosos de la historia.

Lil Nas X llega a la 64.ª edición de los Premios Grammy en el MGM Grand Garden Arena el domingo 3 de abril de 2022 en Las Vegas. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

La policía informó que los agentes encontraron al hombre de 26 años caminando desnudo por Ventura Boulevard, una importante vía del barrio de Studio City, poco antes de las 6 a. m. del viernes. Aseguran que atacó a los agentes al ser confrontado y fue arrestado.

La denuncia penal presentada ante el tribunal el lunes incluye pocos detalles, pero dice que para cada uno de los tres oficiales él «usó fuerza y ​​violencia ilegalmente e infligió lesiones» a una persona que «razonablemente debería haber sabido» que era un oficial de paz «en el desempeño de su deber».

La policía, sospechando una posible sobredosis, lo llevó a un hospital donde pasó varias horas antes de ser trasladado a la cárcel, donde permanece desde entonces.

Después de pasar tres días en prisión, fue liberado bajo fianza de 75.000 dólares, con la condición de asistir a un tratamiento antidrogas.

Un mensaje a sus abogados no obtuvo respuesta inmediata.

Pero una de ellas, Christy O’Connor, le dijo a un juez que Lil Nas X ha llevado una vida “extraordinaria” que incluye ganar dos premios Grammy.

“Suponiendo que las acusaciones sean ciertas, esto es una absoluta aberración en la vida de esta persona”, declaró O’Connor en el tribunal, según NBC. “Nunca le había sucedido algo así”.

Los cargos fueron reportados por primera vez por TMZ.

Lil Nas X regresará a la corte el 15 de septiembre para su próxima audiencia previa al juicio.

El rapero y cantante de Atlanta es mejor conocido por la fusión de country y hip-hop de 2018 «Old Town Road». que pasó un récord de 19 semanas en el número 1 en el Billboard Hot 100 y le valió sus premios Grammy.

Conocido por sus sonidos y estilo innovadores que rompen con los géneros , su primer álbum de estudio completo, “Montero” de 2021, alcanzó el puesto número 2 en la lista de álbumes de Billboard y fue nominado a un Grammy como álbum del año.

