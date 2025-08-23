Las guerras activas hoy: un resumen de Ucrania, Gaza y otros conflictos globales   

El mundo sigue marcado por conflictos bélicos que dejan tras de sí muerte, destrucción, hambruna, inestabilidad económica y miedo. A continuación, un resumen de las guerras más relevantes en la actualidad:

Rusia y Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, en una imagen de archivo. EFE/Alexander Zemlianichenko

La guerra en Ucrania cumple tres años y medio sin que Rusia dé señales de buscar un fin a los combates. Moscú sostiene que la victoria está cerca, aunque los avances rusos en la actual batalla por Donetsk han sido limitados.

Según la prensa estadounidense, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hace una semana en Alaska a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Moscú podría conquistar en breve todo el Donbás.

Expertos de ambos bandos pronostican que los combates podrían extenderse hasta 2026, ya que Putin no tiene intención de reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, salvo que sea para negociar la rendición.

Lea más: Más de 80 mil profesionales abandonan Israel en medio de la guerra

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó garantías de seguridad para Ucrania que no incluyan a Rusia y no aseguren la neutralidad ucraniana sin presencia de tropas occidentales.

En el plano económico, la economía rusa se encuentra al borde de la recesión, con un déficit presupuestario que supera el 2 % del PIB y un crecimiento de apenas 1,2 % en el primer semestre, frente al 4,3 % registrado en 2024. Sólo el sector militar mantiene crecimiento, mientras los aranceles a sus importadores de petróleo podrían afectar la maquinaria de guerra.

Israel y Palestina

Vista general de la ciudad de Gaza. EFE/Ahmad Awad

El conflicto entre Israel y Palestina, que se remonta a 1948, continúa con violencia intensa. La madrugada de este sábado, el Ejército israelí bombardeó tiendas de campaña en la ciudad de Asdaa, en Jan Yunis (sur de Gaza), dejando 17 muertos, incluidos seis niños, según reportó el Hospital Naser.

La situación en Gaza es incierta debido a los continuos bombardeos. Fuentes médicas informaron que al menos 36 personas murieron en ataques recientes contra la ciudad. La ONU advirtió que casi la mitad de los hospitales y hospitales de campaña de Gaza se encuentran en la ciudad, representando el 40 % de la capacidad total de camas de hospitalización, por lo que una invasión terrestre podría colapsar aún más el sistema de salud.

Somalia

Foto AFP

El Ejército Nacional de Somalia abatió a unos 100 combatientes del grupo yihadista Al Shabab durante una operación en la región de Bajo Shabelle, al sur del país. La ofensiva, llevada a cabo en la ciudad de Awdheegle, contó con el apoyo de la Misión de Paz de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) y tuvo como objetivo atacar fortificaciones y escondites de los militantes.

Según el Ministerio de Defensa somalí, Al Shabaab estaba preparado para resistir la ofensiva. La operación forma parte de la campaña del Gobierno Federal para desmantelar la capacidad operativa del grupo, que ya sufrió derrotas recientes en las ciudades de Sabiid, Caanoole y Bariire. Desde agosto de 2022, el presidente Hassan Sheikh Mohamud declaró una «guerra total» contra los terroristas de Al Shabaab.

Con información de EFE

Síguenos como periodicohoyrd