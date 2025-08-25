Las guerreras k-pop desplazan a ‘Weapons’ y lideran la taquilla en su estreno

  • EFE
Las guerreras k-pop desplazan a ‘Weapons’ y lideran la taquilla en su estreno

Los Ángeles .– La cinta de animación ‘KPop Demon Hunters’ (‘Las guerreras k-pop’), una cinta que se estrenó directamente en internet en la mayor parte del mundo, se convirtió en la más vista en las salas estadounidenses este fin de semana con una recaudación de 18 millones de dólares.

Una cifra con la que ha superado a la película de terror ‘Weapons’, que consiguió 15,6 millones de dólares en Estados Unidos para una cifra de 199 millones en todo el mundo.

En un fin de semana de poca asistencia a los cines, ‘Freakier Friday’ (‘Ponte en mi lugar de nuevo’) se situó en tercera posición con 9,2 millones de dólares, para un total de 113 millones a nivel mundial desde su estreno, el pasado 8 de agosto.

La nueva aventura de ‘The fantastic four’ (‘Los 4 fantásticos’) de Marvel, continúa su descenso de recaudación y se quedó en 9,2 millones en las salas estadounidenses.

La cinta protagonizada por Pedro Pascal y Vanessa Kirby ha logrado 490 millones de dólares desde su llegada a los cines el 25 de julio, una cifra que la sitúa en el noveno puesto de las películas más taquilleras de este 2025, que encabeza la china ‘Ne Zha 2’, con 1.901 millones.

Cierra el top cinco de este fin de semana otra de animación, ‘The Bad Guys 2’ (‘Los tipos malos 2’), que suma 5,1 millones de dólares para alcanzar los 149 millones. EFE

5 películas y 2 series de Netflix imperdibles este fin de semana  
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Las guerreras k-pop desplazan a ‘Weapons’ y lideran la taquilla en su estreno
Las guerreras k-pop desplazan a ‘Weapons’ y lideran la taquilla en su estreno
25 agosto, 2025
¿Qué películas lideran la taquilla? ‘Weapons’ consolida su primer lugar con cifras «impresionantes»
¿Qué películas lideran la taquilla? ‘Weapons’ consolida su primer lugar con cifras «impresionantes»
18 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Reunión de Alaska: Trump y Putin

Reunión de Alaska: Trump y Putin

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo