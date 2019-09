Las heridas en el PLD amenazan con volverse incurables

Los conflictos en el PLD amenazan con ser irreconciliables, porque aquí lo que hay en juego no es un problema si no intereses, y es una pelota que viene lanzándose de un lado a otro de la cancha desde hace años.

Leonel se impuso a la vieja guardia del PLD que lo gobernaba con puño de hierro, en aquel entonces Danilo era el poder detrás del trono, luego este destronó a Jaime David que parecía ser el seguro candidato, pero todavía Leonel y Danilo funcionaban como dupla, luego los intereses empezaron a separarse y Danilo jugó un Match con el León pero según sus propias palabras el poder le venció. Pero como la rueda siguió girando la pelota terminó donde Danilo de nuevo y ahora el juego parecería empatado puesto que uno tumbó la reelección ganando tiempo pero el otro tiene el poder y lo demostró en la Cámara de Diputados el pasado 16 y como Leonel sabe puede seguir imponiendose y si no ganar la guerra al menos ralentizarla.

El equipo de Danilo sabe muy bien porque eso es la vida, que las lealtades son veleidosas y que si dejan que Leonel se suba en el palo, les pasará como a este último irán perdiendo fuerza adeptos y en poco tiempo el líder morado tendrá mayoría en el comité político, en el comité central, en el congreso etc etc porque señores el poder es como los Estados no tiene amigos sino aliados circunstanciales.

Leonel por otro lado sabe que es su último tiro lucha por la supervivencia en un país donde los líderes políticos no se retiran y uno vale por el poder de influir que se tiene, y este no se tiene si no se tiene la ñoña puesta.

Ahora se suman las renuncias de Temo y Reinaldo 2 caídos en esta guerra encarnizada por el poder y que llegaron a pensar que por antigüedad en el servicio, meritocracia y lealtad serían recompensados convirtiéndolos en la nueva cara del Danilismo, pero no fue así y resentidos se suman a las ya profundas heridas en los grupos en pugna entre los morados.

Así las cosas el PRM podría tener una oportunidad desde fuera parecería que en ese escenario Luis o Hipólito podrían colarse con un pacto de caballeros con una facción o con otra, Danilo iría a la nevera con una constitución desbloqueada a esperar su turno al bate para el 24, Ambos podrían negociar borrón y cuenta nueva, pero en ese escenario el gran perdedor sería Leonel porque cargaría con la pesada carga de la salida del PLD de gobierno sea su culpa o no, y de esto ya hay ejemplos de sobra en el sistema. Tan solo hay mirar a su partido madre el PRD.