Las indirectas que Bad Bunny le habría enviado a Anuel AA en pleno concierto

El pasado viernes, 29 de julio, Bad Bunny llevó a cabo un concierto en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, donde le cumplió a sus fanáticos la cita por el ‘World’s Hottest Tour’, su gira mundial más exitosa hasta el momento, pues ha logrado venter casi todas las entradas en los diferentes países donde planea presentarse.

En esta ocasión, el ‘conejo malo’ deleitó a los asistentes con todas las canciones de su álbum ‘Un verano sin ti’, del cual destacan éxitos como ‘Me porto bonito’, ‘Ojitos lindos’, ‘Me fui de vacaciones’, ‘Titi me preguntó’, entre otros.

Y aunque todo fue un éxito, pues el evento también contó con la participación de Chencho Corleone, Tony Dize y Jhay Cortez, Bomba Estéreo, Arcángel, Villano Antillano, Las Marías y Jowell y Randy, hubo un detalle que no pasó desapercibido para el público y fue cuando el artista boricua hizo un receso para enviar un contundente mensaje.

“Yo siempre voy a hacer música para ustedes, a mí sin cojones la industria, a mí sin cojones me tiene ser el número uno , yo siempre voy ser Benito Antonio Martínez Ocasio de Puerto Rico”, comentó Bad Bunny en pleno escenario.

Estas palabras fueron consideradas por muchos como una respuesta directa a una declaración que emitió días atrás Anuel AA, otro reconocido cantante de reguetón, quien recomendó a sus colegas no promocionar nueva música por estos días, ya que él está a puertas de presentar su nuevo álbum y augura mucho éxito para este.

Es clave mencionar que en mayo de 2020 ambos artistas colaboraron juntos en la canción ‘Hasta que Dios diga’, la cual acumula más de 336 millones de reproducciones en Youtube.

Esta no es la primera vez que Bad Bunny sale al paso de los comentarios que hacen otros sobre él, pues hace un par de semanas aclaró cuál es el tipo de relación que tiene con Gabriela Berlingeri, la joven con la cual se ha rumoreado que sostiene una relación sentimental, pues bastante cercanos se les ha visto.

“En verdad, mi vida privada está en privado. Ustedes no saben nada, en verdad, no saben nada, Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos tan best Friends, somos ‘besties’ (…) La gente dice: ‘Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa’. Nadie sabe qué es Gabriela”, dijo el ‘conejo malo’ antes de chocar las manos con la joven puertorriqueña, quien estaba sentada junto a él.