El béisbol es un deporte adorado por millones de personas en todo el mundo, pero como cualquier deporte, conlleva riesgos. Comprender las lesiones más comunes en el béisbol, sus causas, síntomas y tiempos de recuperación puede ayudar a los jugadores a mantenerse sanos y en el campo.

Además, la fisioterapia desempeña un papel crucial en la prevención de estas lesiones y en la recuperación.

A continuación, el fisioterapista Ben Bullard explicó cuáles son las lesiones más comunes en los peloteros y cómo estas pueden afectar su carrera a largo plazo:

Distensión del manguito rotador (lesión del hombro)

El manguito rotador es un grupo de cuatro músculos y sus tendones asociados que estabilizan la articulación del hombro y permiten un amplio rango de movimiento. Los jugadores de béisbol, especialmente los lanzadores, son propensos a sufrir desgarros del manguito rotador debido a los movimientos repetitivos por encima de la cabeza que requiere este deporte.

Un desgarro de espesor parcial del manguito rotador implica daño solo en una parte del tendón, mientras que un desgarro de espesor total se extiende por todo el tendón, a menudo resultando en un desgarro completo.

Síntomas

Dolor en el hombro

Debilidad en el hombro

Sensación de chasquido o crujido

Rango de movimiento limitado

La recuperación de un desgarro del manguito rotador puede variar desde unas pocas semanas para desgarros menores tratados con reposo y fisioterapia hasta varios meses para desgarros graves que pueden requerir intervención quirúrgica.

Tendinitis del codo (codo de tenista)

La tendinitis del codo, también llamada codo de tenista o epicondilitis lateral, es una afección que afecta los tendones que se insertan en la parte exterior del codo. Aunque recibe su nombre de un deporte diferente, sigue siendo una de las lesiones más comunes en el béisbol.

Los jugadores de béisbol, especialmente los lanzadores y bateadores, sufren con frecuencia este tipo de lesión debido a los movimientos repetitivos que implican lanzar y balancear. La tensión constante en el codo tiende a desgastar los tendones, lo que provoca irritación y dolor.

Síntomas

Dolor en la parte externa del codo, especialmente al lanzar o agarrar objetos

Inflamación alrededor del codo

Dificultad para estirar el brazo

Dolor que se intensifica con la actividad repetitiva

El reposo, el hielo y los medicamentos antiinflamatorios se utilizan comúnmente para tratar la tendinitis del codo.

Distensión de los isquiotibiales

Las distensiones de isquiotibiales son comunes en los jugadores de béisbol debido a las carreras de velocidad, las paradas repentinas y los cambios rápidos de dirección propios del juego. Una distensión se produce cuando las fibras musculares o los tendones se estiran excesivamente o se desgarran, y su gravedad puede ser de leve a grave.

Síntomas

Dolor repentino y agudo en la parte posterior del muslo

Hinchazón y hematomas

Debilidad en los isquiotibiales

Dificultad para caminar o correr

El tratamiento inicial consiste en reposo, hielo y elevación para reducir la inflamación. Las distensiones más graves pueden requerir fisioterapia para recuperar la fuerza y la flexibilidad. En casos excepcionales, puede ser necesaria la cirugía para desgarros importantes.

Esguinces de tobillo

Los esguinces de tobillo ocurren cuando los ligamentos que sostienen el tobillo se estiran más allá de sus límites y se desgarran. Esta lesión suele ocurrir al correr, saltar o cambiar de dirección rápidamente, todos movimientos comunes en el béisbol.

Síntomas

Dolor e hinchazón

Moretones

Rango de movimiento limitado

Inestabilidad

La recuperación puede variar desde unos pocos días para esguinces leves hasta varias semanas o meses para lesiones más graves. La fisioterapia es esencial para recuperar la estabilidad, la fuerza y la función normal del tobillo, lo que ayuda a prevenir futuras lesiones.