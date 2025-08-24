Las más leídas de la semana del Hoy: ¿Te perdiste alguna? Aquí te las resumimos

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

1- Pago de horas extras y días feriados en República Dominicana: ¿Quiénes tienen derecho según el Código de Trabajo?

En la República Dominicana, el Código de Trabajo establece con claridad las condiciones bajo las cuales los trabajadores deben recibir compensación adicional por horas extras, jornadas nocturnas y trabajo en días feriados. Esta normativa busca proteger los derechos laborales y garantizar una remuneración justa.

¿Qué se considera hora extra? Las horas trabajadas que exceden la jornada ordinaria (generalmente 44 horas semanales) se consideran extraordinarias.

2- Juego sucio contra Juan Soto

La inteligencia emocional es clave para entender la vida actual y poder ser feliz, aún siendo famoso, millonario y popular.

Da pena los abusos que se están cometiendo en contra del jugador dominicano Juan Soto.

Un muchacho de 24 años, con un anillo de campeón, un título de bateo, 4 All Star y 5 “Bates de Plata”.

3- Conoce a Edward Guzmán Padilla, el nuevo director de Senasa

El presidente de la República, Luis Abinader, designó este domingo 17 de agosto de 2025, mediante el decreto 461-25, al doctor Edward Rafael Guzmán Padilla como nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en sustitución de Santiago Hazim.

Guzmán Padilla es un profesional con amplia trayectoria en la administración pública, políticas sociales y gestión institucional, con experiencia en áreas clave como salud y seguridad social. Hasta su nombramiento, se desempeñaba como gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), cargo que ocupaba desde 2022.

4- Tragedia en El Factor: Padre ahorca a su hijo de dos años y luego se suicida, grabó todo en video

Un niño de apenas dos años perdió la vida al ser ahorcado de un árbol por su propio padre, en un hecho ocurrido en un monte de la comunidad La Telanza, municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez.

El agresor fue identificado como Melanio López Núñez, quien dejó un video previo a cometer el terrible acto, en el que decía: “Así tú lo quisiste, así tú lo quisiste, gracias por todo, ¿oíste? Gracias por todo, así lo quisiste, ¿oíste? Mira”, mientras giraba con una mano su celular y se escuchaba el llanto desesperado del pequeño.

5- San Cristóbal: Hermana llora lágrimas de «sangre» y dolor al no ver el cadáver de su hermano, que se esfumó entre los escombros de la explosión

A dos años de la trágica explosión ocurrida en el Mercado Viejo de San Cristóbal, los familiares de las 12 personas aún desaparecidas continúan exigiendo justicia, verdad y respuestas concretas. Entre ellos se encuentra Modesta Mateo Casilla, hermana de Juan Mateo Casilla, quien desapareció el día del siniestro.

“Mi hermano era juguetón, amable, cariñoso, lleno de bondad.

Ese día me abrazó mucho, salía de la iglesia. Era como un niño grande”, expresó Modesta, visiblemente afectada.

6- Omar Fernández: ¿La figura que podría unir a la oposición? Rosario Espinal lo analiza

La politóloga y analista Rosario Espinal ofreció una lectura crítica sobre el escenario político dominicano y los desafíos económicos que enfrenta el país, durante su participación en el programa Uno + Uno de Teleantillas, conducido por Millizen Uribe y Adalberto Grullón.

En su intervención, Espinal abordó la fragmentación de la oposición, señalando que tanto el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como la Fuerza del Pueblo “por separado no van para ningún sitio”.

7- Avanza la transformación del cruce de Pintura: una nueva historia de movilidad urbana

La intervención en el cruce de Pintura, ubicado en la intersección de las avenidas Isabel Aguiar y Prolongación 27 de Febrero, continúa tomando forma y ya exhibe avances significativos que prometen cambiar radicalmente la movilidad en esta zona estratégica de la capital.

Las imágenes aéreas muestran el progreso de la obra, que incluye la construcción de un paso a desnivel o trinchera con carriles definidos, muros tipo New Jersey y losas de hormigón que refuerzan la estructura. Esta transformación urbana, considerada de alta sensibilidad por su impacto en el tránsito diario, busca agilizar el flujo vehicular entre Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional y la autopista 6 de Noviembre.

8- Ariela “La Langosta”: la influencer que conquistó TikTok y murió en circunstancias violentas



La madrugada del domingo dejó una trágica noticia que ha conmocionado a la comunidad dominicana en Estados Unidos y en redes sociales: la influencer Ariela “La Langosta” fue asesinada a tiros en circunstancias que aún están bajo investigación.

¿Quién era Ariela “La Langosta”?

Ariela era una influencer dominicana con más de un millón de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube. Se destacaba por sus rutinas de baile, su estilo provocador y su presencia en el mundo del entretenimiento urbano. Además de su faceta digital, trabajaba como mesera en la discoteca Opus Lounge en Nueva York.

9- Leonardo Aguilera Batista: estratega económico al frente del Banco de Reservas

El nuevo presidente ejecutivo del Banco de Reservas (Banreservas) de la República Dominicana es Leonardo Aguilera Batista. Su designación fue oficializada mediante el decreto 461-25, firmado por el presidente Luis Abinader el 17 de agosto de 2025.

¿Quién es Leonardo Aguilera Batista?

Economista, catedrático y consultor político con más de 30 años de experiencia.

con más de 30 años de experiencia. Fundador y presidente del Centro Económico del Cibao (CEC), especializado en estudios económicos, de mercado y opinión pública.

10- Venezuela responde con dureza a incautaciones de bienes de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en República Dominicana

El gobierno venezolano emitió una contundente respuesta tras la incautación de bienes vinculados al presidente Nicolás Maduro por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre los activos confiscados se encuentran propiedades en Florida, una mansión en República Dominicana, dos aviones privados, una granja de caballos, vehículos de lujo, joyas y millones de dólares en efectivo, con un valor total que supera los 700 millones de dólares.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, calificó la operación como un golpe contra el crimen organizado, comparando el caso con estructuras mafiosas. “Esto es crimen organizado, no es diferente que la mafia”, declaró en entrevista con Fox News.

