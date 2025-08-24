Las más leídas de la semana del Hoy: ¿Te perdiste alguna? Aquí te las resumimos

  • Hoy
Las más leídas de la semana del Hoy: ¿Te perdiste alguna? Aquí te las resumimos

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

1- Pago de horas extras y días feriados en República Dominicana: ¿Quiénes tienen derecho según el Código de Trabajo?

OIP 26 1

En la República Dominicana, el Código de Trabajo establece con claridad las condiciones bajo las cuales los trabajadores deben recibir compensación adicional por horas extras, jornadas nocturnas y trabajo en días feriados. Esta normativa busca proteger los derechos laborales y garantizar una remuneración justa.

¿Qué se considera hora extra? Las horas trabajadas que exceden la jornada ordinaria (generalmente 44 horas semanales) se consideran extraordinarias.

Puede leer: Pago de horas extras y días feriados en República Dominicana: ¿Quiénes tienen derecho según el Código de Trabajo?

2- Juego sucio contra Juan Soto

La inteligencia emocional es clave para entender la vida actual y poder ser feliz, aún siendo famoso, millonario y popular.

Da pena los abusos que se están cometiendo en contra del jugador dominicano Juan Soto.

Un muchacho de 24 años, con un anillo de campeón, un título de bateo, 4 All Star y 5 “Bates de Plata”.

Puede leer: Juego sucio contra Juan Soto

3- Conoce a Edward Guzmán Padilla, el nuevo director de Senasa

6 El Pais 08 1p03

El presidente de la República, Luis Abinader, designó este domingo 17 de agosto de 2025, mediante el decreto 461-25, al doctor Edward Rafael Guzmán Padilla como nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en sustitución de Santiago Hazim.

Guzmán Padilla es un profesional con amplia trayectoria en la administración públicapolíticas sociales y gestión institucional, con experiencia en áreas clave como salud y seguridad social. Hasta su nombramiento, se desempeñaba como gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), cargo que ocupaba desde 2022.

Puede leer: Conoce a Edward Guzmán Padilla, el nuevo director de Senasa

4- Tragedia en El Factor: Padre ahorca a su hijo de dos años y luego se suicida, grabó todo en video

87e9ae24 d076 4357 837f 83b11557d456 2

Un niño de apenas dos años perdió la vida al ser ahorcado de un árbol por su propio padre, en un hecho ocurrido en un monte de la comunidad La Telanza, municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez.

El agresor fue identificado como Melanio López Núñez, quien dejó un video previo a cometer el terrible acto, en el que decía: “Así tú lo quisiste, así tú lo quisiste, gracias por todo, ¿oíste? Gracias por todo, así lo quisiste, ¿oíste? Mira”, mientras giraba con una mano su celular y se escuchaba el llanto desesperado del pequeño.

Puede leer: Tragedia en El Factor: Padre ahorca a su hijo de dos años y luego se suicida, grabó todo en video

5- San Cristóbal: Hermana llora lágrimas de «sangre» y dolor al no ver el cadáver de su hermano, que se esfumó entre los escombros de la explosión

WhatsApp Image 2025 08 15 at 3.30.29 PM e1755599803643 1

A dos años de la trágica explosión ocurrida en el Mercado Viejo de San Cristóbal, los familiares de las 12 personas aún desaparecidas continúan exigiendo justicia, verdad y respuestas concretas. Entre ellos se encuentra Modesta Mateo Casilla, hermana de Juan Mateo Casilla, quien desapareció el día del siniestro.

“Mi hermano era juguetón, amable, cariñoso, lleno de bondad.

Ese día me abrazó mucho, salía de la iglesia. Era como un niño grande”, expresó Modesta, visiblemente afectada.

Puede leer: San Cristóbal: Hermana llora lágrimas de «sangre» y dolor al no ver el cadáver de su hermano, que se esfumó entre los escombros de la explosión

6- Omar Fernández: ¿La figura que podría unir a la oposición? Rosario Espinal lo analiza

1 16 scaled 1

La politóloga y analista Rosario Espinal ofreció una lectura crítica sobre el escenario político dominicano y los desafíos económicos que enfrenta el país, durante su participación en el programa Uno + Uno de Teleantillas, conducido por Millizen Uribe y Adalberto Grullón.

En su intervención, Espinal abordó la fragmentación de la oposición, señalando que tanto el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como la Fuerza del Pueblo “por separado no van para ningún sitio”.

Puede leer: Omar Fernández: ¿La figura que podría unir a la oposición? Rosario Espinal lo analiza

7- Avanza la transformación del cruce de Pintura: una nueva historia de movilidad urbana

Captura 15 1

La intervención en el cruce de Pintura, ubicado en la intersección de las avenidas Isabel Aguiar y Prolongación 27 de Febrero, continúa tomando forma y ya exhibe avances significativos que prometen cambiar radicalmente la movilidad en esta zona estratégica de la capital.

Las imágenes aéreas muestran el progreso de la obra, que incluye la construcción de un paso a desnivel o trinchera con carriles definidos, muros tipo New Jersey y losas de hormigón que refuerzan la estructura. Esta transformación urbana, considerada de alta sensibilidad por su impacto en el tránsito diario, busca agilizar el flujo vehicular entre Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional y la autopista 6 de Noviembre.

Puede leer: Avanza la transformación del cruce de Pintura: una nueva historia de movilidad urbana

8- Ariela “La Langosta”: la influencer que conquistó TikTok y murió en circunstancias violentas

langosta 2 e1755545029896 1

La madrugada del domingo dejó una trágica noticia que ha conmocionado a la comunidad dominicana en Estados Unidos y en redes sociales: la influencer Ariela “La Langosta” fue asesinada a tiros en circunstancias que aún están bajo investigación.

¿Quién era Ariela “La Langosta”?

Ariela era una influencer dominicana con más de un millón de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube. Se destacaba por sus rutinas de baile, su estilo provocador y su presencia en el mundo del entretenimiento urbano. Además de su faceta digital, trabajaba como mesera en la discoteca Opus Lounge en Nueva York.

Puede leer: Ariela “La Langosta”: la influencer que conquistó TikTok y murió en circunstancias violentas

9- Leonardo Aguilera Batista: estratega económico al frente del Banco de Reservas

Captura de pantalla 2025 08 22 193147

El nuevo presidente ejecutivo del Banco de Reservas (Banreservas) de la República Dominicana es Leonardo Aguilera Batista. Su designación fue oficializada mediante el decreto 461-25, firmado por el presidente Luis Abinader el 17 de agosto de 2025.

¿Quién es Leonardo Aguilera Batista?

  • Economista, catedrático y consultor político con más de 30 años de experiencia.
  • Fundador y presidente del Centro Económico del Cibao (CEC), especializado en estudios económicos, de mercado y opinión pública.

Puede leer: Leonardo Aguilera Batista: estratega económico al frente del Banco de Reservas

10- Venezuela responde con dureza a incautaciones de bienes de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en República Dominicana

17365766149419

El gobierno venezolano emitió una contundente respuesta tras la incautación de bienes vinculados al presidente Nicolás Maduro por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre los activos confiscados se encuentran propiedades en Florida, una mansión en República Dominicana, dos aviones privados, una granja de caballos, vehículos de lujo, joyas y millones de dólares en efectivo, con un valor total que supera los 700 millones de dólares.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, calificó la operación como un golpe contra el crimen organizado, comparando el caso con estructuras mafiosas. “Esto es crimen organizado, no es diferente que la mafia”, declaró en entrevista con Fox News.

Puede leer: Venezuela responde con dureza a incautaciones de bienes de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en República Dominicana

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Las más leídas de la semana del Hoy: ¿Te perdiste alguna? Aquí te las resumimos
Las más leídas de la semana del Hoy: ¿Te perdiste alguna? Aquí te las resumimos
24 agosto, 2025
Periódico Hoy de fiesta por su 44 aniversario
Periódico Hoy de fiesta por su 44 aniversario
12 agosto, 2025
El Periódico Hoy celebra 44 años de su fundación
El Periódico Hoy celebra 44 años de su fundación
12 agosto, 2025
Una calurosa mañana el periódico Hoy salió a las calles de SD
Una calurosa mañana el periódico Hoy salió a las calles de SD
11 agosto, 2025
Aportes del Hoy al arribar a su 44 aniversario
Aportes del Hoy al arribar a su 44 aniversario
11 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Construir viviendas en República Dominicana cuesta un poco menos este mes , según informe

Construir viviendas en República Dominicana cuesta un poco menos este mes , según informe

5 películas y 2 series de Netflix imperdibles este fin de semana  

5 películas y 2 series de Netflix imperdibles este fin de semana  

Los celos: sus riesgos

Los celos: sus riesgos

Siguen conciertos “Viva la patria”

Siguen conciertos “Viva la patria”

Gran dedicatoria a Marichal

Gran dedicatoria a Marichal

RD$400 millones para Agrodosa

RD$400 millones para Agrodosa

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo