Las más leídas de la semana del Hoy: ¿Te perdiste alguna? Aquí te las resumimos

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

¿Te están pagando tu salario correctamente? Revisa esta guía legal

El sueldo o salario que debe recibir un empleado o trabajador en muchas ocasiones queda mal interpretado en los contratos laborales por estos, también algunas veces desconocen algunos puntos importantes establecidos en el Código de Trabajo Dominicano al respecto.

En este aspecto el abogado y asesor jurídico en materia laboral, Rogelio Hernández, aclara que esta cifra acordada entre empleador y trabajador es fijada mediante el contrato laboral entre ambas partes, sin embrago «no puede estar debajo del sueldo mínimo establecido por ley»

El cargamento más grande en RD: tienda vendía productos falsos de una popular marca

La empresa Noguera Hermanos, representante oficial de la marca Totto en la República Dominicana, en coordinación con el Ministerio Público y el Dirección Central de Investigación (Dicrim) llevó a cabo un exitoso operativo contra la falsificación de productos este jueves.

La intervención se realizó en la tienda “Yume Mi Eterno”, ubicada en la autopista de San Isidro, donde fueron decomisados 61,395 artículos falsificados de la marca Totto, constituyendo el cargamento más grande incautado hasta la fecha en el país.

Radhamés del Carmen exadministrador de Edesur rompe el silencio y defiende su gestión

El exadministrador de Edesur, Radhamés del Carmen Mariñez, denunció públicamente que desde el año 2020 enfrenta un bloqueo total de sus cuentas bancarias, propiedades y documentos personales, sin que exista una acusación formal ni citación judicial en su contra. La denuncia fue realizada durante su participación en el programa El Sol de la Mañana, transmitido por RCC Media.

Permisos laborales en República Dominicana: cuáles son obligatorios y cuáles no

El Código de Trabajo de la República Dominicana garantiza a los empleados varios permisos laborales con goce de sueldo, los cuales deben ser respetados por las empresas, según lo establece el artículo 54 de dicha legislación.

Entre los permisos obligatorios figuran cinco días por motivo de matrimonio, tres días por fallecimiento de familiares directos (padres, hijos, cónyuge o abuelos), y dos días para los padres cuando su pareja da a luz.

Le quitan la vida de un disparo en la cabeza a plena luz del día frente a la Fiscalía de SFM

San Francisco de Macorís aun está paralizado y conmocionado tras el asesinato de Luis Gustavo de Aza, conocido como “Nini”, frente al Palacio de Justicia de la ciudad. El joven fue ultimado de un disparo en la cabeza justo después de salir de una audiencia judicial, según reportan medios locales.

El hecho, captado por cámaras de seguridad, muestra cómo un hombre se acercó a la víctima y le disparó sin mediar palabras, para luego huir del lugar. Las autoridades aún no han revelado el motivo del crimen ni la identidad del agresor.

Mujer se quita la vida junto a sus tres hijos en el Ensanche Isabelita

Una mujer le quitó la vida a sus tres hijos y luego se suicidó en el interior de su residencia este domingo, ubicada en la calle B, esquina Respaldo 7, en el Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este.

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, profundizan las investigaciones para establecer las reales circunstancias en que una madre de 36 años habría ocasionado la muerte por envenenamiento de sus tres hijos, de 11, 9 y 7 años de edad, respectivamente, y posteriormente se suicidó al ingerir la misma sustancia tóxica, parte de la misma encontrada en recipientes mezclada con jugo, levanta por técnicos en procesamiento de escena del crimen.

San Carlos: Donde comenzó la ciudad de Santo Domingo

Durante un recorrido de Hoy en tu Barrio, consultamos al maestro y cronista José Tomás Ramírez ofreció una mirada profunda al legado y transformación del sector San Carlos, revelando sus raíces como comuna fundacional de la ciudad, antes de ser bautizado por los Canarios como Villa Blanca de San Carlos, un territorio más extenso del que hoy conocemos.

Ramírez destacó que uno de los primeros juzgados de paz se encontraba en la intersección de Julio Perdomo con Salcedo, marcando el compromiso cívico del barrio desde sus orígenes.

Apresan a varios empleados del Ministerio de Agricultura

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República, apresaron la mañana de este viernes a varios empleados del Ministerio de Agricultura, acusados de corrupción administrativa.

La información fue confirmada a Hoy Digital por una fuente de entero crédito, la cual indicó que entre los detenidos figura el jefe de seguridad del ministro Limber Cruz López, el coronel policial Santiago Vesalio Regalado, y el jefe de seguridad de la institución, el militar israelí Harel Katz.

