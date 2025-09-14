Las más leídas de la semana del Hoy: ¿Te perdiste alguna? Aquí te las resumimos

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

1. El aeropuerto de San Juan se acerca a su etapa final: mira en qué punto está

El Departamento Aeroportuario (DA) anunció hoy el inicio de los trabajos correspondientes al proceso de asfaltado de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur, en la provincia San Juan, tal como se establecía en el cronograma de la obra.

La institución explica que el proceso inició hace ya más de una semana, con el primer paso, que es el asfalto líquido o imprimación.

2. Despidos injustos en República Dominicana: lo que todo empleado debe saber para defender sus derechos

En República Dominicana, el despido injustificado continúa siendo una preocupación para miles de trabajadores que enfrentan la terminación de sus contratos sin una causa válida.

Aunque el Código de Trabajo ofrece protecciones claras, muchos empleados desconocen los pasos legales que pueden tomar para defenderse.

3. Estos son los cinco presuntos delincuentes que mató la Policía en Santiago

La Policía Nacional informa que, en el marco de una labor de inteligencia contra una organización criminal dedicada al sicariato, tráfico de armas, secuestros, cobros compulsivos de deudas de drogas y narcotráfico, cayeron abatidos cinco de sus integrantes al enfrentar a nuestros agentes durante un operativo en esta ciudad.

Los fallecidos fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez; Carlos Enrique Guzmán Navarro (a) El Charly o Charli Chasc; José Vladimir Valerio Estévez; Elvis Antonio Martínez Rodríguez; y Julio Alberto Gómez. Todos resultaron heridos en el intercambio de disparos y fallecieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, de Santiago.

4. Embajada de Estados Unidos advierte: dar a luz con visa de turista no garantiza ciudadanía

El cónsul general de los Estados Unidos en República Dominicana, William Swaney, anunció importantes modificaciones en el proceso de entrevistas para visados, especialmente en las categorías de niños y renovaciones.

A partir de este año, se exigirá entrevista presencial para niños y otras personas que anteriormente estaban exentas.

5. Fin de semana trágico: Cinco mujeres mueren en hechos violentos y accidentes en menos de 48 horas en República Dominicana

La violencia y los hechos trágicos han dejado luto en la República Dominicana durante el fin de semana, con la muerte de al menos cuatro mujeres en distintos incidentes ocurridos en San Francisco de Macorís, San Isidro y San José de Ocoa.

6. Familiares de peluquero asesinado en Santiago exigen justicia

La comunidad de Santiago se encuentra conmocionada tras la muerte Julio Alberto Gomez, un joven peluquero, que fue ultimado en medio de un operativo realizado por la Policía Nacional.

Los familiares expresaron su pesar ante las cámaras. “Nosotros lo que queremos es justicia, porque él era un joven trabajador, que no se metía con nadie”, declaró su tía Gabriela Espinal.

7. República Dominicana condena ataque de Israel en territorio de Catar

El Gobierno de la República Dominicana expresó su enérgico rechazo al ataque perpetrado por Israel en territorio del Estado de Catar, calificando el hecho como una violación a la soberanía nacional catarí y al derecho internacional.

A través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería reafirmó su compromiso con la paz y el respeto entre naciones, subrayando que la única vía legítima para resolver los conflictos internacionales es mediante el diálogo sostenido y tesonero.

8. TSA rechaza suspender contratos

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó ayer que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitió 15 sentencias que rechazan las solicitudes de medidas cautelares interpuestas por la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana (DR-Tesol) contra el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) y varias universidades.

De acuerdo con una nota de prensa, la DGCP explicó que el TSA determinó que no se configuraron los requisitos esenciales establecidos en la Ley 13-07 para la procedencia de las medidas cautelares, al no demostrarse la apariencia de buen derecho, ni el peligro en la demora.

