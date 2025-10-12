Las más leídas de la semana del Hoy: ¿Te perdiste alguna? Aquí te las resumimos

  • Hoy
Las más leídas de la semana del Hoy: ¿Te perdiste alguna? Aquí te las resumimos

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del Periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

Fotos: así quedó Pintura tras la construcción del paso a desnivel

WhatsApp Image 2025 10 08 at 5.33.12 PM 2

El presidente de la República, Luis Abinader, junto al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, inauguraron la mañana de este miércoles el paso a desnivel de la Prolongación 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar (Pintura), en el municipio de Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con lo informado, la obra, con una longitud aproximada de 480 metros, tiene como objetivo mejorar la fluidez del tránsito y optimizar la movilidad en una de las zonas más concurridas del Gran Santo Domingo.

Puede leer: Fotos: así quedó Pintura tras la construcción del paso a desnivel

En Gualey, la policía patrulla… pero también lo hacen los “Tigres” del barrio

2Q2A0557 1024x683 1

En las calles bulliciosas de Gualey, un sector vibrante y lleno de historia dentro del Distrito Nacional, los moradores viven una realidad marcada por desafíos constantes. La inseguridad, conforma un retrato común en esta comunidad, que a pesar de todo se aferra al esfuerzo colectivo y la esperanza de mejoras.

Puede leer: En Gualey, la policía patrulla… pero también lo hacen los “Tigres” del barrio

Así son las nuevas actas del estado civil: claves y diferencias con las anteriores 

image 914

Las actas del estado civil en República Dominicana han sido renovadas con un nuevo diseño que busca reforzar la seguridad documental y la modernización del sistema de registro. La Junta Central Electoral (JCE) informó que estas modificaciones responden a la necesidad de actualizar los documentos conforme a estándares internacionales y facilitar su verificación digital.

Puede leer: Así son las nuevas actas del estado civil: claves y diferencias con las anteriores 

¡Por primera vez! Bray Vargas se pronuncia sobre polémica por supuesto video sexual

G2q7mv9XMAMIFEE 1

El diputado Bray Vargas se pronunció este martes desde su curul en la Cámara de Diputados, para aclarar el “escándalo” tras la difusión en redes sociales de un video en el que aparece junto a un hombre que alega ser trabajador sexual.

“Nunca ahí pasó nada, y lo quiero dejar muy claro. Quizás mi error fue darle acceso a un espacio privado a una persona que entre conversación telefónica inicia a grabarme”, señaló.

Puede leer: ¡Por primera vez! Bray Vargas se pronuncia sobre polémica por supuesto video sexual

Senado estadounidense confirmó a Leah Campos como embajadora de EE.UU. en República Dominicana

image 99 1

El Senado estadounidense confirmó este martes a Leah Campos como embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana.

En diciembre de 2024, el presidente electo Donald Trump anunció a través de su cuenta en la red social Truth Social la nominación de Campos como embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana.

Puede leer: Senado estadounidense confirmó a Leah Campos como embajadora de EE.UU. en República Dominicana

Revelan los nombres de los fallecidos en el tiroteo de Pueblo Nuevo, Santiago

WhatsApp Image 2025 10 06 at 7.53.06 PM 1

Se dieron a conocer las identidades de las dos personas fallecidas durante un tiroteo registrado la mañana de este lunes, presuntamente protagonizada por miembros de dos supuestas bandas delincuenciales en la calle Anacaona, esquina Libertad, del sector Pueblo Nuevo, al norte de Santiago.

De acuerdo con las versiones, los fallecidos son Scory Manuel Tejeda, de 23 años, y un segundo, únicamente identificado como El Capital.

Puede leer: Revelan los nombres de los fallecidos en el tiroteo de Pueblo Nuevo, Santiago

Ley 82-25: ¿Qué implica para los propietarios fuera del Plan Nacional de Titulación?

palacio5

El Gobierno dominicano presentó oficialmente la Ley núm. 82-25, una reforma que moderniza el régimen del Bien de Familia y redefine la protección legal de los inmuebles en el país. Aunque la normativa trae beneficios significativos para quienes han sido titulados bajo el Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado, su impacto varía para los propietarios que no forman parte de dicho plan.

Puede leer: Ley 82-25: ¿Qué implica para los propietarios fuera del Plan Nacional de Titulación?

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Las más leídas de la semana del Hoy: ¿Te perdiste alguna? Aquí te las resumimos
Las más leídas de la semana del Hoy: ¿Te perdiste alguna? Aquí te las resumimos
12 octubre, 2025
12 de octubre, ¿el encuentro que cambió la historia?
12 de octubre, ¿el encuentro que cambió la historia?
11 octubre, 2025
Ve conviene trabajar con mayor equilibrio comercial entre la RD y China
Ve conviene trabajar con mayor equilibrio comercial entre la RD y China
11 octubre, 2025
Una relación muy especial
Una relación muy especial
11 octubre, 2025
Crecimiento de “envidia” que genera inequidad
Crecimiento de “envidia” que genera inequidad
11 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, viernes 10 de octubre de 2025

Edición impresa, viernes 10 de octubre de 2025

Redes sociales, “amor”,  sexo, información o desinformación y otros elementos usados para el dominio mundial (6)

Redes sociales, “amor”,  sexo, información o desinformación y otros elementos usados para el dominio mundial (6)

Ve conviene trabajar con mayor equilibrio comercial entre la RD y China

Ve conviene trabajar con mayor equilibrio comercial entre la RD y China

Fusión: IAD con Agricultura

Fusión: IAD con Agricultura

Edición impresa, sábado 11 de octubre de 2025

Edición impresa, sábado 11 de octubre de 2025

Anaheim entrevistó a Pujols

Anaheim entrevistó a Pujols

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo