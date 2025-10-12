Las más leídas de la semana del Hoy: ¿Te perdiste alguna? Aquí te las resumimos

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del Periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

Fotos: así quedó Pintura tras la construcción del paso a desnivel

El presidente de la República, Luis Abinader, junto al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, inauguraron la mañana de este miércoles el paso a desnivel de la Prolongación 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar (Pintura), en el municipio de Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con lo informado, la obra, con una longitud aproximada de 480 metros, tiene como objetivo mejorar la fluidez del tránsito y optimizar la movilidad en una de las zonas más concurridas del Gran Santo Domingo.

En Gualey, la policía patrulla… pero también lo hacen los “Tigres” del barrio

En las calles bulliciosas de Gualey, un sector vibrante y lleno de historia dentro del Distrito Nacional, los moradores viven una realidad marcada por desafíos constantes. La inseguridad, conforma un retrato común en esta comunidad, que a pesar de todo se aferra al esfuerzo colectivo y la esperanza de mejoras.

Así son las nuevas actas del estado civil: claves y diferencias con las anteriores

Las actas del estado civil en República Dominicana han sido renovadas con un nuevo diseño que busca reforzar la seguridad documental y la modernización del sistema de registro. La Junta Central Electoral (JCE) informó que estas modificaciones responden a la necesidad de actualizar los documentos conforme a estándares internacionales y facilitar su verificación digital.

¡Por primera vez! Bray Vargas se pronuncia sobre polémica por supuesto video sexual

El diputado Bray Vargas se pronunció este martes desde su curul en la Cámara de Diputados, para aclarar el “escándalo” tras la difusión en redes sociales de un video en el que aparece junto a un hombre que alega ser trabajador sexual.

“Nunca ahí pasó nada, y lo quiero dejar muy claro. Quizás mi error fue darle acceso a un espacio privado a una persona que entre conversación telefónica inicia a grabarme”, señaló.

Senado estadounidense confirmó a Leah Campos como embajadora de EE.UU. en República Dominicana

El Senado estadounidense confirmó este martes a Leah Campos como embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana.

En diciembre de 2024, el presidente electo Donald Trump anunció a través de su cuenta en la red social Truth Social la nominación de Campos como embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana.

Revelan los nombres de los fallecidos en el tiroteo de Pueblo Nuevo, Santiago

Se dieron a conocer las identidades de las dos personas fallecidas durante un tiroteo registrado la mañana de este lunes, presuntamente protagonizada por miembros de dos supuestas bandas delincuenciales en la calle Anacaona, esquina Libertad, del sector Pueblo Nuevo, al norte de Santiago.

De acuerdo con las versiones, los fallecidos son Scory Manuel Tejeda, de 23 años, y un segundo, únicamente identificado como El Capital.

Ley 82-25: ¿Qué implica para los propietarios fuera del Plan Nacional de Titulación?

El Gobierno dominicano presentó oficialmente la Ley núm. 82-25, una reforma que moderniza el régimen del Bien de Familia y redefine la protección legal de los inmuebles en el país. Aunque la normativa trae beneficios significativos para quienes han sido titulados bajo el Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado, su impacto varía para los propietarios que no forman parte de dicho plan.

