Las más leídas de la semana del periódico Hoy: Aquí te las resumimos

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del Periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

1- Gualey: Conozca la bella historia de Don Carlos, un viudo que crió seis hijos profesionales

En las entrañas del Distrito Nacional, donde el concreto se mezcla con la historia y la esperanza, el barrio de Gualey se levanta cada día con la fuerza de quienes lo habitan. Don Carlos García, mecánico de profesión y vecino desde los siete años, recibe al periódico Hoy en la esquina de su calle con una sonrisa franca y una memoria llena de vivencias.

“Yo vine a Gualey de siete años, cuando esto no era ni la mitad de lo que es hoy”, dice mientras señala con orgullo el Politécnico del sector, una institución que, según él, ha transformado la vida de muchos jóvenes.

2- Tres medidas duras pero muy necesarias de Dio Astacio en Santo Domingo Este

El alcalde Dío Astacio, dio a conocer las firme medidas que ha implemente en Santo Domingo Este para transformar el orden, la seguridad y la limpieza.

Dentro de los ejes principales está: la regulación de los motoristas, la instalación de reductores de velocidad y el uso de los contenedores de basura.

Puedes leer aquí: Tres medidas duras pero muy necesarias de Dio Astacio en Santo Domingo Este

3- Aprueban Código Laboral en segunda lectura: ¿Qué pasó con la cesantía?

El senador de la provincia Peravia, Julito Fulcar, informó este jueves que el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto del nuevo Código Laboral, manteniendo intacta la cesantía, tras los diversos diálogos sostenidos con los sectores que habían planteado su modificación.

«Acabamos de aprobar en segunda lectura el proyecto de Ley Orgánica del Código Laboral, manteniendo intacta la cesantía. Ahora pasa a la Cámara de Diputados!», expresó Fulcar a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

4- Mi dirigente para el Clásico

Franklin Mirabal

Adoro a Fernando Tatis Sr y a Gilbert Gómez. Pero, ¿Tendrán ellos el tiempo necesario para ese cargo?

Yo que estoy en el inside de Lidom, les digo que desde este 15 de octubre hasta final de enero, no hay cabeza para otra cosa.

RD necesita un mánager nuevo para de inmediato. Que desde diciembre comience a crear la convivencia entre ese grupo de súper estrellas.

Puedes leer aquí: Mi dirigente para el Clásico

5- Caso Jet Set: Más de 100 víctimas han retirado sometimiento a Antonio y Maribel Espaillat, revela Miguel Valerio

El experto en derecho penal, doctor Miguel Valerio, ofreció una entrevista donde habló del nuevo Código Penal, el caso Senasa y el caso Jet Set.

El abogado advirtió que el principio de cúmulo de pena constituye una mancha negra en el nuevo Código Penal que entrará en vigor en agosto del 2026.

El jurista entiende que el tema deberá llegar al Tribunal Constitucional para que se encargue de anular esa figura jurídica de la nueva normativa, que está en vacatio legis.

6- Cómo saber si calificas para la “Tarjeta Joven” y qué reciben los beneficiarios

El Gobierno dominicano lanzó este lunes un nuevo programa social llamado “Tarjeta Joven”, dirigido, según lo informado, a jóvenes entre 18 y 35 años en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. El proyecto busca conectarlos con servicios clave en educación, salud, cultura, transporte y empleo, representando un avance significativo hacia una gestión pública más inclusiva, moderna y eficiente.

7- Se registra cifra récord de deportaciones de dominicanos desde Estados Unidos

Durante lo que va del presente año 2025, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ha repatriado al país la cantidad de tres mil 981 dominicanos, considerada como una cifra record.

De acuerdo a datos estadísticos obtenidos en esta terminal de Las Américas, esa cifra de repatriados, supera considerablemente la cantidad de deportados desde los Estados Unidos en los últimos cinco años, desde el 2020 hasta la fecha.

Se dijo que el 67 por ciento de los criollos repatriados en el presente año 2025, cumplieron condenas por diversos delitos, y el 33 por ciento restante, se trata de dominicanos detenidos en redadas llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses, contra los extranjeros ilegales.

Puedes leer: Se registra cifra récord de deportaciones de dominicanos desde Estados Unidos

8- Marileidy Paulino cierra la temporada 2025 con un mensaje lleno de inspiración

La medallista olímpica en los 400 metros planos, la dominicana Marileidy Paulino, cerró el año con broche de oro al conquistar este viernes el primer lugar en la competencia atlética AHTLOS NYC 2025. Tras la hazaña, la atleta compartió sus reflexiones sobre la temporada.

«Voy a hablar del significado para mí de los 47 segundos en los 400 m: es uno de los sueños más importantes de mi vida deportiva. Quién diría que una chica de apenas 24 años se involucrara en los 400 m sin saber nada del evento, cuando empezó a practicarlo. Solo tenía un sueño y una visión de salir adelante, y su familia también. Nunca pensé que llegaría tan lejos en esta disciplina. Dios me dio un don, que trabajé física y mentalmente para poder estar allí y permanecer, pero sobre todo me puso en un equipo de trabajo valioso, humilde y generoso, que me ayudó a convertirme en una estrella que nunca imaginé que brillaría», dijo en una publicación realizada en su cuenta de Instagram.

Puedes leer: Marileidy Paulino cierra la temporada 2025 con un mensaje lleno de inspiración

9- Tiroteo en la UASD | Presunto tirador habría amenazado con agredir a miembros de la seguridad

El presunto protagonista del tiroteo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) habría amenazado con agredir a miembros de la seguridad de esa casa de altos estudios.

Informaciones preliminares recibidas por el relacionista público de la UASD, Luis Pérez, indican que el joven supuestamente se molestó por una actitud de otra persona a lo interno de la universidad, lo que habría desencadenado la agresión a tiros este jueves a las 3:00 de la tarde.

Puedes leer: Tiroteo en la UASD | Presunto tirador habría amenazado con agredir a miembros de la seguridad

10- OEA reconoce al presidente Abinader libertad de prensa

Punta Cana.- La secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil, reconoció ayer al presidente Luis Abinader y a su Gobierno, por posicionar a República Dominicana con el mayor índice de libertad de prensa en América Latina, según Reporteros Sin Fronteras.

El reconocimiento fue hecho en la inauguración de la 81.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realiza por cuatro días en Punta Cana, provincia La Altagracia.

Amplia aquí: OEA reconoce al presidente Abinader libertad de prensa

