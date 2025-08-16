Las mejores fotos: Así fue la instalación del Senado y la Cámara de Diputados en el Día de la Restauración

Este 16 de agosto, fecha en que se conmemoró el 162 aniversario de la Restauración de la República, tanto el Senado como la Cámara de Diputados iniciaron la Segunda Legislatura Ordinaria del período 2025-2026 y juramentaron sus respectivos bufetes directivos.

En el Senado, Ricardo de los Santos fue ratificado como presidente, acompañado por Pedro Catrain en la vicepresidencia, y Lía Ynocencia Díaz junto a Aracelis Villanueva como secretarias. De los Santos destacó la productividad legislativa del Congreso durante el año anterior, resaltando que se aprobaron 117 proyectos de ley, de los cuales 60 fueron promulgados, y afirmó el compromiso de continuar legislando en beneficio del país. El acto solemne se realizó en el Hemiciclo y fue seguido por salvas y la entonación del Himno Nacional, además de la designación de una comisión especial para rendir honores en el Altar de la Patria.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco fue escogido nuevamente como presidente, junto a Dharuelly D´Aza como vicepresidenta y los diputados Leyvi Bautista y Emil Durán como secretarios. En su discurso, Pacheco señaló que entre los retos legislativos de esta nueva etapa está la aprobación de importantes iniciativas como el nuevo Código Civil, el Código de Procedimiento Penal, la ley de aguas y la Ley Orgánica de Deportes. También adelantó que impulsarán proyectos vinculados a la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el cambio climático y la eficiencia energética, para adecuar al país a las demandas globales.

Tanto en la Cámara Alta como en la Baja se presentaron los voceros de las distintas bancadas partidarias, quienes tendrán la responsabilidad de representar a sus bloques en este período. Los actos incluyeron 21 salvas y ofrendas florales en el Altar de la Patria, en memoria de los héroes de la Restauración.

