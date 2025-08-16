Las mejores fotos: Así fue la instalación del Senado y la Cámara de Diputados en el Día de la Restauración

  • Hoy
Las mejores fotos: Así fue la instalación del Senado y la Cámara de Diputados en el Día de la Restauración

Foto: Guillermo Burgos.

Este 16 de agosto, fecha en que se conmemoró el 162 aniversario de la Restauración de la República, tanto el Senado como la Cámara de Diputados iniciaron la Segunda Legislatura Ordinaria del período 2025-2026 y juramentaron sus respectivos bufetes directivos.

En el Senado, Ricardo de los Santos fue ratificado como presidente, acompañado por Pedro Catrain en la vicepresidencia, y Lía Ynocencia Díaz junto a Aracelis Villanueva como secretarias. De los Santos destacó la productividad legislativa del Congreso durante el año anterior, resaltando que se aprobaron 117 proyectos de ley, de los cuales 60 fueron promulgados, y afirmó el compromiso de continuar legislando en beneficio del país. El acto solemne se realizó en el Hemiciclo y fue seguido por salvas y la entonación del Himno Nacional, además de la designación de una comisión especial para rendir honores en el Altar de la Patria.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco fue escogido nuevamente como presidente, junto a Dharuelly D´Aza como vicepresidenta y los diputados Leyvi Bautista y Emil Durán como secretarios. En su discurso, Pacheco señaló que entre los retos legislativos de esta nueva etapa está la aprobación de importantes iniciativas como el nuevo Código Civil, el Código de Procedimiento Penal, la ley de aguas y la Ley Orgánica de Deportes. También adelantó que impulsarán proyectos vinculados a la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el cambio climático y la eficiencia energética, para adecuar al país a las demandas globales.

Tanto en la Cámara Alta como en la Baja se presentaron los voceros de las distintas bancadas partidarias, quienes tendrán la responsabilidad de representar a sus bloques en este período. Los actos incluyeron 21 salvas y ofrendas florales en el Altar de la Patria, en memoria de los héroes de la Restauración.

A continuación las mejores fotos:

WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.30.23 AM
WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.30.22 AM 1
WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.30.22 AM
WhatsApp Image 2025 08 16 at 11.10.27 AM
WhatsApp Image 2025 08 16 at 11.10.26 AM
WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.08.10 AM
Foto: Guillermo Burgos.
WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.11.00 AM
Foto: Guillermo Burgos.
WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.08.51 AM
Foto: Guillermo Burgos.
WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.11.00 AM 1
WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.11.01 AM
Foto: Guillermo Burgos.
WhatsApp Image 2025 08 16 at 9.44.34 AM
Foto: Guillermo Burgos.
WhatsApp Image 2025 08 16 at 9.24.16 AM
Foto: Guillermo Burgos.
WhatsApp Image 2025 08 16 at 9.24.15 AM
Foto: Guillermo Burgos.
WhatsApp Image 2025 08 16 at 9.24.01 AM
Foto: Guillermo Burgos.
Pleno de la Cámara de Diputados escoge a Pacheco, nuevamente, como su presidente
Foto: Guillermo Burgos.
WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.11.05 AM
Foto: Guillermo Burgos.
WhatsApp Image 2025 08 16 at 10.11.01 AM 1
Foto: Guillermo Burgos.
Alfredo Pacheco
Alfredo Pacheco
Gyecw3AWEAAuWQO
GyeY tYW0AAzlOM
GyeeQ HXgAAu4n5
Vicepresidenta Raquel Peña celebra sus 5 años en el gobierno
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Las mejores fotos: Así fue la instalación del Senado y la Cámara de Diputados en el Día de la Restauración
Las mejores fotos: Así fue la instalación del Senado y la Cámara de Diputados en el Día de la Restauración
16 agosto, 2025
Día de la Restauración: héroes y momentos que cambiaron la historia nacional
Día de la Restauración: héroes y momentos que cambiaron la historia nacional
16 agosto, 2025
Nuevo Bufete Directivo del Senado inicia su trabajo: ¿Qué retos enfrentará en 2025-2026?
Nuevo Bufete Directivo del Senado inicia su trabajo: ¿Qué retos enfrentará en 2025-2026?
16 agosto, 2025
Qué pasó un 16 de agosto: la historia detrás de la Restauración
Qué pasó un 16 de agosto: la historia detrás de la Restauración
16 agosto, 2025
Feriado fijo: 16 de agosto no se labora por Día de la Restauración
Feriado fijo: 16 de agosto no se labora por Día de la Restauración
12 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

Adames rechazó una jugosa oferta

Adames rechazó una jugosa oferta

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

¡Tras 20 años sin verse! Así fue el emotivo reencuentro entre Denzel Washington y Spike Lee

¡Tras 20 años sin verse! Así fue el emotivo reencuentro entre Denzel Washington y Spike Lee

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo