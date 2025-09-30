Las “mulas” del narco: más de 50 atrapadas en aeropuertos de República Dominicana en 2025

Las “mulas” del narco: más de 50 atrapadas en aeropuertos de República Dominicana en 2025

AEROPUERTO LAS AMÉRICAS.– Más de cincuenta hombres y mujeres de distintas nacionalidades han sido detenidos en lo que va del año 2025 en diferentes aeropuertos del país, al intentar transportar drogas mediante diversas modalidades.

Informes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) indican que la mayoría de los casos han sido detectados en los aeropuertos de Las Américas, Punta Cana y Cibao, en Santiago de los Caballeros.

También se han registrado detenciones en los aeropuertos Gregorio Luperón, de Puerto Plata, y en La Romana, aunque en menor proporción, según los reportes oficiales.

Entre los detenidos, utilizados como “mulas” por redes de narcotráfico, figuran dominicanos, estadounidenses, puertorriqueños, españoles, franceses, canadienses y personas de otras nacionalidades, quienes cumplen prisión preventiva en diferentes cárceles del país.

De acuerdo con los informes, muchos de los extranjeros contratados como “mulas” son captados por narcotraficantes en polos turísticos nacionales.

Para intentar sacar las drogas del país, utilizan métodos como maletas de doble fondo, artesanías, cápsulas ingeridas, ocultamiento en órganos genitales, envases de productos y otros mecanismos.

Se informó que, en la mayoría de los casos, las “mulas” intentan traficar cocaína, marihuana, pastillas de éxtasis y otras sustancias en vuelos con destino a Estados Unidos, Puerto Rico, Europa y otras naciones.

