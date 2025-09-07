Las noticias más leídas del HOY en la primera semana de septiembre

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

Monorriel de Santo Domingo: conoce los sectores que recorrerá el nuevo transporte

El Gobierno dominicano dio a conocer los sectores por donde pasará el Monorriel de Santo Domingo, un nuevo medio de transporte que formará parte del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT-SD).

Entre las zonas cuyos residentes serán beneficiados figuran Los Frailes, Ensanche Isabelita, Los Mameyes, Los Tres Ojos, Ensanche Ozama, Alma Rosa, Maquiteria, Villa Duarte, Villa Francisca, San Lázaro, San Carlos, Ciudad Colonial y Villa Consuelo.

También se incluyen los sectores Don Bosco, Miraflores, Villa Juana y el centro metropolitano de Santo Domingo, que abarca Naco, La Esperilla, El Vergel y Evaristo Morales.

Allanan y arrestan a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte

Miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional allanaron la mañana de este miércoles la residencia de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, ubicada en la provincia La Vega, donde fue apresada.

La información fue confirmada a esta periodista por una fuente de entero crédito ligada al caso, quien indicó que Pilarte será presentada ante el juez de Ejecución de la Pena para que ordene su traslado al Centro Correccional y de Rehabilitación Rafey Mujeres, donde deberá cumplir la condena de cinco años que se le impuso por lavado de activos.

Rafael Núñez denuncia agresión contra su hija en Ciudad Real II: “No fue un hecho casual”

El comunicador Rafael Núñez denunció públicamente que su hija Yashira fue víctima de una agresión violenta por parte de una turba en el residencial Ciudad Real II, mientras regresaba del supermercado a su vivienda.

A través de sus redes sociales, Núñez expresó su profunda preocupación por lo ocurrido, señalando que el ataque no parece haber sido un acto espontáneo de delincuencia común, sino una acción dirigida.

Castración química se monta en el debate legal tras caso de violación sexual múltiple en Villa González

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, se pronunció con firmeza sobre un reciente caso de abuso sexual grupal en Villa González, que ha generado indignación en la sociedad dominicana, calificándolo como un hecho que debe llevar a una profunda reflexión colectiva.

Al respecto Castaños condenó el nivel de morbosidad generado por la difusión del video del hecho no puede ser ignorado. “No se trata de un hecho que se quedó ahí, eso ha generado un alto nivel de morbosidad”, afirmó, cuestionando además quién grabó y difundió el material: “La sociedad dominicana está reclamando que se haga justicia”.

Camino Nuevo niega violación electoral por valla de Omar Fernández y pide revisión a la JCE

El presidente del partido Camino Nuevo, Eglenin Morrinson, negó que la colocación de vallas publicitarias con la imagen del senador Omar Fernández constituya una violación a la ley electoral, y solicitó formalmente a la Junta Central Electoral (JCE) una revisión del caso.

Durante una su participación el programa El Dia de Telesistema canal 11, Morrinson defendió la legalidad de las vallas, argumentando que “la ley no prohíbe que sea la foto de Omar Fernández” y que los partidos políticos tienen derecho a desarrollar estrategias institucionales que proyecten sus figuras públicas. “Dice que se inscriban al futuro”, expresó, en referencia al mensaje que acompaña la imagen del senador.

¿Qué sigue tras el arresto de Rosa Amalia Pilarte?

Tras ser arrestada este miércoles por el Ministerio Público, la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López inicia el cumplimiento de su condena de cinco años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El abogado Félix Portes explicó al periódico Hoy los pasos que siguen en el proceso judicial y penitenciario

Septiembre inicia con horror: nueva violación grupal que involucra a agentes policiales

Agosto cerró con violencia en República Dominicana, marcado por una alarmante cantidad de crímenes, entre ellos dos casos de violación colectiva registrados en San Francisco de Macorís y Santiago. Septiembre ha comenzado con un hecho similar, que parece un horrendo déjà vu, pero con un agravante: según el Ministerio Público, en esta ocasión la agresión fue perpetrada por al menos tres miembros de los cuerpos del orden.

La víctima, una mujer de nacionalidad haitiana, según el expediente fue interceptada por una patrulla policial en la avenida España, luego de regresar del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). Viajaba en un taxi cuando fue detenida por los agentes Clara Yoli Gerónimo, Ronny Alberto Monzón Sánchez y Luis Ángel Taveras Herrera, quienes alegaron que sus documentos digitales no eran válidos y que sería trasladada al Vacacional de Haina para fines de deportación.

«Cuento con mi hijo» Fernando Tatis Sr dice que lloró por no llegar a la Final el año pasado

San Pedro de Macorís puede tener la seguridad de que mientras Fernando Tatis Sr sea el dirigente de las Estrellas Orientales, siempre habrá un chance de que su hijo Tatis Jr juegue en el invierno.

«Yo soy de la escuela de que es mejor que el jugador esté en un terreno de juego. Aquí jugaban Rico Carty, Los Alou, Juan Marichal, Manny Mota, Miguel Tejada y Luis Polonia. Yo creo en eso. «Dijo Tatis a HOY en el camerino de las Estrellas en San Pedro de Macorís.

