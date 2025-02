Nueva York. Las películas que presentaban un elenco de actores con diversidad racial fueron las más vistas en 2024, según revela un estudio de la Universidad de California (UCLA), en un momento en que los programas de diversidad están en entredicho y en muchas ocasiones eliminados desde el Gobierno central estadounidense.

El ‘Informe sobre la Diversidad en Hollywood’, elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de la UCLA, indica además que las películas con elencos que reflejen esa diversidad subieron a los puestos más altos de la recaudación de taquilla mundial.

Los largometrajes como ‘Wicked’, nominada al Oscar, de Jon M. Chu, y ‘A Quiet Place- Day One’, protagonizada por Lupita Nyong’o, al menos recuperaron la mitad de la inversión, en promedio, se estrenaron en la mayor cantidad de cines y obtuvieron la clasificación más alta en sus fines de semana de estreno.

La gente que fue a ver los éxitos de taquilla de gran presupuesto con estrellas como Cynthia Erivo y Ariana Grande en el fin de semana de estreno, demostró un entusiasmo que no mostraron con los otros grandes estrenos durante el año.

Y a pesar de ese dato, las personas de raza distinta a la blanca perdieron terreno en relación con sus contrapartes blancas en todos los ámbitos laborales clave de Hollywood, precisa el informe.

Destaca que tras los máximos históricos de 2023 para las personas no blancas en el cine, el retroceso en la diversidad “fue evidente»- a medida que perdieron terreno en todas las áreas clave de empleo. Los investigadores descubrieron que el 80 % de los directores y codirectores y el 91,5 % de los escritores y coguionistas eran blancos.

En el caso de las actrices, estas superaron sus cifras previas a la pandemia al alcanzar su mayor proporción como protagonistas no blancas.

Después de dos años de descenso, su participación en puestos de liderazgo aumentó del 32,1 % en 2023 al 47,6 %, un nivel casi proporcional a la población, en 2024.

Películas como ‘Godzilla x Kong- The New Empire’ y ‘Venom- The Last Dance’, donde las personas no blancas representaban entre el 41 % y el 50 % de su elenco, obtuvieron las mayores ventas medias a nivel nacional y superaron abrumadoramente las recaudaciones a nivel mundial con 234,6 millones de dólares.

Mientras que los filmes con una diversidad de elenco del 11 % al 20 % tuvieron recaudaciones mundiales más bajas, de 33,3 millones de dólares.