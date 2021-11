Las personas mayores de edad en sociedades subdesarrolladas como la nuestra, tienen que hacer frente a diversas ideas peyorativas y estigmatizaciones, es muy común que a esta población se les vayan quitando las responsabilidades que han llevado durante toda su vida. La triste realidad es que en la medida que la persona va entrando en edad debe abandonar sus obligaciones y compromisos con la sociedad y debe darle paso a la gente más joven.

Es de todo conocido, que la responsabilidad social y laboral de esa población se transforma en la medida que va envejeciendo. El niño debe crecer y aprender, los jóvenes se preparan para asumir sus deberes de adulto y los adultos deben producir por medio del trabajo para contribuir con el desarrollo de la sociedad y de su familia.

Un factor que más contribuye a devaluar y acabar con las responsabilidades de las personas mayores, son las pensiones o jubilaciones y mantenerlos al margen del trabajo productivo. Esta tradición nuestra, es muy triste, lamentable y desalentadora, ya que un número considerable de personas llegan a edades avanzadas con un buen estado de salud, tanto del cuerpo como de la mente y están todavía con capacidad para ser muy útiles a la sociedad y la familia. Permitir que estas personas se queden en sus casas sin hacer vida productiva es un desperdicio productivo lamentable.

Cualquier compromiso o responsabilidad que asuman las personas mayores no solo beneficia a la sociedad sino a ellos y a sus familias. No es cierto que a las personas mayores les hace bien la inactividad, que a veces confundimos con descanso. El no tener actividad, ni del cuerpo ni de la mente, produce daño y acelera la aparición de enfermedades. Por eso, quien ayuda a que la persona mayor permanezca inactiva, lejos de hacerle un favor, le produce un mal.

Hay que tener claro que la persona mayor brinda muchos beneficios a la sociedad en que vive. Sin embargo, existen algunas creencias, especialmente entre la gente más joven, de que lo nuevo sirve y lo viejo no. Otra idea equivocada que tenemos acerca de las personas mayores, es que esta equivale a enfermedad, lo cual no es cierto, ya que un porcentaje importante de la población llega en mejores condiciones de salud a edades avanzadas. Además, los niveles de vida del ser humano están referidos a cuestiones biológicas y circunstanciales, por eso es que vemos personas enfermar y morir antes de llegar a la niñez y la adolescencia.

Las personas mayores son una excelente fuente de conocimiento y experiencias de nuestras tradiciones y de importantes episodios de nuestra historia reciente que, al ser relatada por ellos, cobra vida, colorido y realismo que ningún libro o documento en internet es capaz de ofrecernos.

Estos puede ser aprovechado en las familias, conversatorios en las peñas con amigos, universidades, centros educativos, intercambios en temas de interés científicos presencial y través de la plataforma de internet a nivel local e internacional, haciendo del conocimiento una fuente inagotable de experiencia, una forma de vida interesante y divertida de compartir y seguir aprendiendo, otro valor de las personas mayores, es que generalmente tienen más disponibilidad de tiempo y voluntad para colaborar en diversos temas sociales, culturales y como vemos a diarios involucrarse en innumerables trabajos productivo en diversos sectores de la sociedad, brindando un significativo, ético y valioso ejemplo de productividad y riqueza a su vida.