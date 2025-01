Las predicciones deportivas para el año 2025

Después de un año lleno de grandes eventos deportivos, a continuación los lectores del Periódico Hoy tendrán la oportunidad de conocer las predicciones tempraneras en los deportes para este 2025. ¿Cuántas predicciones se cumplirán este 2025?

Predicciones para la UEFA Champions League

Liverpool, campeón de la Champions

Si bien es cierto que ningún equipo se mantiene en el tope de su capacidad toda la temporada, los ‘Reds’ han demostrado que en la era post Klopp se mantienen como uno de los grandes contendientes en Europa y deben ser colocados como los máximos favoritos para ganar la Premier y la Champions League .

En algún momento tendrán un bajón en su rendimiento, pero tienen calidad y plantel de sobra para definir eliminatorias, por ello apuntan a levantar la ‘Orejona’.

El Real Madrid no será campeón

La llegada de Kylian Mbappé no ha mejorado el futbol del Real Madrid y al parecer no lo hará en esta temporada, ya que el francés todavía está pasando por un periodo de adaptación a su nuevo equipo y a su nueva vida. A la situación de Mbappé hay que sumar la gran cantidad de lesiones (Carvajal, Alaba, Militao, entre otros) y la baja de juego de varios elementos (Bellingham, Valverde, Rodrigo), todo esto da como resultado un equipo que no encuentra la brújula. Por lo tanto, parece muy difícil que el Real Madrid repita como campeón de la Champions League.

Predicciones para la NBA:

LeBron James se retirará luego de la temporada 2024-25

En algún momento tiene que pasar. LeBron James está destinado a perder la batalla ante el Padre Tiempo, así que ¿por qué no ganarle la partida mientras aún está cerca del tope de sus poderes?

James tiene la gran mayoría de los récords importantes de la NBA, cumplió su sueño de jugar junto a su hijo Bronny y tendrá ya 40 años cuando termine la temporada 2024-25. Es una leyenda y un ícono para una generación. Sin nada que probar en o fuera de la cancha, y con los Lakers lejos de ser considerados un contendiente serio, no visualizo a James alargando su carrera solo por un campeonato más, aunque todavía juegue a un nivel muy alto. ‘El Rey’ está por encima de eso.

Predicciones para MLB

Shohei Ohtani será Cy Young y MVP.

Shohei Ohtani será Cy Young y MVP, un año después de ser MVP y convertirse en el primer jugador 50-50 (54 jonrones y 59 bases robadas) en la historia del juego. Al oído… suena osado. Pero quién le pone límites a este fenómeno de 30 años. No lanzó en 2024 mientras se recuperaba de una segunda cirugía Tommy John. Le aconsejaron, de nuevo, que se dedicara exclusivamente a batear, pero el nipón, que ya tiene en su haber un anillo de Serie Mundial, se mantiene en sus trece y subirá a la loma de los martirios para la temporada 2025.

Foto/AP

La primera Tommy John de Ohtani fue en septiembre de 2018 y estuvo sin lanzar hasta la temporada acortada de 2020 cuando apenas apareció en dos encuentros. Para 2021 ya estaba totalmente recuperado y con los incoloros Los Angeles Angelstuvo balance de 9-2, ponchó a 156 en 130.1 entradas para un porcentaje de 10.8 K cada 9 entradas.

La proporción de ponches y boletos fue de 3.55, el WHIP de 1.090 y tuvo una efectividad de 3.18 en 23 aperturas. Un año después, 2022, mejoró en casi todos los indicadores. Terminó con récord de 15-9 (219K en 166.0 INN; 11.9K/9INN; 4.98; 1.012 WHIP y 2.33 en 28) y cuarto en la carrera del Cy Young. Ohtani es cuatro años más viejo y su retorno es una incógnita, pero si alguien no tiene una vara para medir y puede conseguir imposibles en las Grandes Ligas es él. Para resumirlo, es Ohtani… y el resto. Y, no olvides, ahora el androide nipón rebautizado como ‘Showtime’ juega para los poderosísimos Dodgers.

New York Mets no llegará a la postemporada en el primer año con Juan Soto.

Los Mets mejoraron significativamente con la llegada del dominicano Juan Soto tras su histórico contrato, de eso no quedan dudas, sin embargo, el equipo neoyorquino no alcanzará la postemporada en 2025 por múltiples factores.

A pesar de Soto, el equipo sigue teniendo huecos relevantes en su rotación abridora y todavía le faltan piezas para completar una alineación altamente competitiva.

Adicionalmente, como unidad, en este momento no son mejores que Philadelphia Phillies, el equipo a vencer en su división y, además, nada les asegura que Atlanta Braves sea nuevamente arrasado por las lesiones, lo que les terminó haciendo mucho daño hacia el final de la temporada 2024.

Los Mets estarán cerca, pero no será lo suficiente para clasificar a la postemporada en 2025.

Dodgers volverá a ser campeón

Los Angeles Dodgers repetirán como campeones de la Serie Mundial en la temporada 2025 de la MLB, al fortalecer su roster.

Predicciones para el Tenis

Novak Djokovic conquistará su Grand Slam número 25.

Tras asegurar el oro olímpico en 2024, Novak Djokovic enfrentó una temporada desafiante, terminando sin un título ATP por primera vez desde 2005. Sin embargo, un desarrollo significativo tuvo lugar cuando trajo a , su antiguo rival, a su equipo de entrenamiento, lo que señala su ambición de regresar a la cima.

Con Murray a su lado y una mentalidad renovada, Djokovic está preparado para una victoria en un Major en 2025. El Abierto de Australia, un torneo en el que ha sobresalido con diez títulos, presenta su mejor oportunidad para sumar a su impresionante total de títulos de Grand Slam.

Predicciones para la F1:

Verstappen consigue su quinto título:

El Campeonato Mundial de Pilotos de F1 2025 será el más competido en los últimos 15 años. Max Verstappen sufrirá de inicio, porque el auto RB21 que le dará Red Bull será inferior a los McLaren y Ferrari.

El actual monarca podrá mejorar a partir del segundo tercio de la temporada a pesar de tener un monoplaza inferior, pero todo se decidirá en las últimas carreras a las que llegarán con posibilidades de título Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton y él.

Ferrari será el Campeón de Constructores, pero Verstappen ligará su quinto título de la Fórmula 1.

Checo Pérez trabajará con un equipo en un rol de desarrollo.

Predicciones para la NFL

El MVP de la NFL será campeón del Super Bowl

El Jugador Más Valioso de la NFL será campeón del Super Bowl LIX, nuevamente. La historia moderna de la liga corre en tendencia contraria a esta afirmación, por más lógica que pudiera parecer. Pero, después de casi un cuarto del Siglo XXI, solo ha ocurrido en una instancia: el 2022 con Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs. Este año, el premio al Jugador Más Valioso será para uno de dos quarterbacks, Josh Allen o Lamar Jackson. Uno de esos dos equipos, Buffalo Bills o Baltimore Ravens, lo ganarán todo. Lo segundo no depende de lo primero, pero prepárense para ver a un campeón de la AFC, no dirigido por Andy Reid. -Rafael Zamorano

Chiefs y Eagles volverán a verse las caras en el Super Bowl

La conversación se ha centrado en las cerradas victorias que han sumado, en ocasiones con la suerte a su favor, pero los Kansas City Chiefs tienen el mejor récord de la AFC pese a sufrir varias lesiones, sobre todo a la ofensiva y en el grupo de receptores, y en su caso, los Detroit Lions, con casi medio roster en la lista de reservas lesionados, comienzan a resentir las ausencias de jugadores clave, lo que le abrirá la puerta a los Philadelphia Eagles para quedarse con la primera siembra en la NFC, enfilarse al Super Bowl y tener la posibilidad de tomar revancha ante Patrick Mahomes y compañía.-Ivis Aburto

Chiefs levantarán su tercer Vince Lombardi consecutivo

Al momento de escribir esta predicción, los Eagles lucían como el equipo más sólido en la Conferencia Nacional, pero las decisiones de Nick Sirianni en momentos determinantes pesan mucho en los playoffs y lo mismo se vive con los Detroit Lions de Dan Cambpell, equipos que estarán luchando por un lugar en el Super Bowl LIX.

Sin duda cualquiera de los dos son una opción muy tentadora, pero la experiencia en estas instancias es fundamental y en ese departamento no hay nadie más sólido que los Kansas City Chiefs. Sí, es cierto, perdieron el invicto ante Buffalo, pero no veo a los Bills venciéndolos dos veces en el mismo año y menos en Arrowhead.

Patrick Mahomes y los Chiefs levantarán su tercer Vince Lombardi consecutivo.

