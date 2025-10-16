Las protectoras de animales de España limitan la adopción de gatos negros en Halloween

  • EFE
En muchos países, el gato negro se asocia con la mala suerte y con la brujería, por lo que numerosas protectoras de animales limitan su adopción en España estos días ante la cercanía de la noche de Halloween.

Incluso un ayuntamiento en la provincia de Barcelona, Tarrasa, prohibió la adopción de estos felinos en el centro municipal de animales domésticos hasta el 10 de noviembre.  

“Ni un solo gato en adopción- en esta época del año no damos ni un solo gato en adopción. Ni negro, ni blanco, ni de ningún color”, asegura Natalia Esteban, miembro de La Posada Felina, una asociación sin refugio físico, pero que trabaja con distintas casas de acogida.  

Hay rituales, dice, que a veces conllevan sacrificios y mutilaciones hechas “con precisión quirúrgica para que el animal muera lentamente».  

Por su parte, Lola Julià, presidenta de la protectora madrileña Abrazo Animal, señala que en estas fechas ponen especial cuidado con los gatos negros, para ver “a quién se le dan».  

“Filtramos muchísimo, hay tal triaje que no nos suele pasar”, afirma en referencia a la adopción por motivos espurios. “Pero tenemos que prevenir, porque sí se han usado para rituales».  

Para contrarrestar esta imagen, en 2011 se declaró en Estados Unidos el 27 de octubre como el Día del Gato Negro, coincidiendo con la proximidad de la noche de Halloween, el 31 de octubre

