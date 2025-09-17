Las recomendaciones de Salud Pública para reducir los riesgos asociados al calor

El Ministerio de Salud exhortó este miércoles a la población a tomar medidas de prevención para reducir los riesgos asociados al calor extremo, especialmente en los grupos más vulnerables como niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

La institución recomienda mantenerse hidratado, consumiendo suficiente agua a lo largo del día, incluso si no se siente sed. Tratar de no exponerse de manera prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, buscar lugares frescos y utilizar ropa ligera, de colores claros y tejidos holgados que permitan mantener el cuerpo fresco.

De igual forma, ventilar los espacios en las horas más frescas, limitar el ejercicio intenso o las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor, usar protector solar de manera constante (cada dos horas), sombreros y gafas de sol de manera recurrente.

Golpe de calor

Las autoridades sanitarias advierten que el golpe de calor es una emergencia de salud que ocurre cuando el cuerpo está expuesto al sol o al calor por tiempo prolongado.

Entre los síntomas de alerta destacan: sed intensa, piel seca, caliente y roja (sin sudor), fiebre muy alta (40 °C o más), agotamiento, mareos, dolor de cabeza fuerte, calambres musculares, náuseas, vómitos, convulsiones, confusión o dificultad para reconocer el lugar donde está y pérdida del conocimiento.

En caso de presentar estas señales, se recomienda llevar a la persona a un lugar fresco y ventilado, aflojar la ropa y aplicar paños húmedos o compresas frías en cuello y frente; si está consciente, tomar agua fresca, no administrar bebidas alcohólicas, con cafeína o energizantes, y acudir de inmediato al médico o contactar los servicios de emergencia.

En cuanto a la alimentación, el ministerio aconseja optar por comidas ligeras, bajas en sal y grasas, además de consumir frutas y vegetales frescos como tomates, pepino, lechuga, apio, melón y sandía, que contribuyen a mantener la hidratación.

La entidad de salud también recuerda mantener hábitos de higiene personal, como lavarse las manos con frecuencia y evitar frotarse los ojos para prevenir irritaciones.

