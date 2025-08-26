Las Reinas avanzan a 2da fase del Mundial

El sexteto femenino de la República Dominicana avanzó ayer a la segunda ronda del Campeonato Mundial de Voleibol, tras vencer a México, 3-0, (25-15, 25-17 y 25-20), para poner su récord en (2-0) en choque correspondiente al Grupo F. Están invictas 2-0.

Este martes las dominicanas estarán libres en el calendario y regresarán a juego mañana miércoles cuando se midan a China a las 8:30 de la mañana. En las estadísticas del choque, República Dominicana dominó en ataque 42-32, en bloqueos 6-3. México tienen ahora marca de 0-2. Las caribeñas tienen el respaldo del Ministerio de Deportes y de Farmacias GBC.

El ataque de las Caribeñas fue liderado por Brayelin Martínez con 22 puntos, seguida de Yonkaira Peña con 11 tantos, Gaila González aportó 8 puntos y Jineirys Martínez se fue con seis puntos. En la derrota, Sofía Alvarado fue la mejor con 12 unidades, Jocelyn Urias marcó cinco, al igual que Melenie Parra. Las triunfadoras navegaron sin dificultades los primeros dos parciales las dominaron en todos los aspectos del juego a sus contrincantes.

En el primer games, un remate de Yonkaira puso el juego 19-14 y a partir de ahí, las criollas hicieron un largo rally de 6-1 que sacó de la cancha a las mexicanas.