Las «Spice Girls» 20 años después

Si naciste poco antes de la década de los noventa probablemente habrás cantado a todo pulmón canciones como Wannabe, Stop, Say You’ll Be There y ¿Who do you think you are? Sí, nos referimos a las Spice Girls. Desde la disolución del grupo en 2001 mucho ha llovido. Te contamos qué ha sido Victoria Beckham, Mel B, Mel C, Geri Horner y Emma Bunton.

Aquí una foto de las Spice Girls en 1994. Fue publicada por Victoria Beckham en su cuenta de Instagram el 2 de febrero de 2020.

Victoria Beckham

Victoria Beckham, mejor conocida como Posh Spice. Hoy, tiene 47 años de edad. Es diseñadora de modas y empresaria. “Victoria Beckham fundó su marca de moda homónima en 2008. En 2019, lanzó Victoria Beckham Beauty”, sugiere la página oficial de Victoria Beckham Ltd.

Se casó en 1999 con el exfutbolista David Beckhan con quien procreó 4 hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

Su carrera artística en solitario apenas duró 3 años, desde el 2000 hasta el 2003. Logró entrar al top 6 de Reino Unido, pero nunca obtuvo un #1.

Victoria Beckham y su familia. Fuente: cuenta personal de Instagram de Victoria Beckham

Geraldine Halliwell

Geraldine Horner Halliwell, también conocida como Ginger Spice, tiene 48 años. Es mamá de dos niños, Bluebell Madonna de 15 años y Montague George Héctor de 5 años.

Geri se casó en mayo de 2015 con el expiloto Christian Horner, padre de Montague George Héctor. Bluebell fue producto de una relación anterior de Horner.

Luego de salir de las Spice Girls en 1999, Geri continuó con su carrera en solitario. En 2017 vio la luz la canción “Angels In Chains” (Ángeles encadenados). Fue un homenaje a su amigo George Michael quien había fallecido recientemente.

Ha realizado múltiples colaboraciones benéficas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la BBC. En noviembre de 2020, Halliwell estrenó una serie original de YouTube, Rainbow Woman.

Geraldine Horner y su esposo. Fuente: cuenta personal de Instagram de Geraldine Horner

Emma Bunton

Emma Lee Bunton, Baby Spice. Su apodo viene por ser la más joven del quinteto británico. Actualmente, es presentadora de la emisora Heart en Reino Unido.

Luego de la desintegración del grupo Bunton siguió cantando. En 2019 lanzó su cuarto álbum titulado «My happy place» (Mi lugar feliz). Se posicionó número 2 como Mejor Álbum del Año en los Iconic Awards 2019, superando a Céline Dion con su álbum “Courage”.

En 2017, se unió a Christopher Money con quien creó Kit & Kin, una línea de pañales, toallitas, productos para el cuidado de la piel y ropa de bebé de algodón orgánico.

«Queremos eliminar el estrés y la preocupación que los padres suelen experimentar cuando intentan elegir los mejores productos para su familia. Por eso hemos desarrollado una gama increíble en la que puede confiar para cuidar y proteger a su familia a medida que crece», sugiere Emma Bunton en el portal web de Kit & Kin.

Este mes de junio publicó su libro “Mama you got this”, una guía de ayuda para papás primerizos.

Tiene dos hijos: Beau Lee Jones, un adolescente de 14 años, y Tate Lee Jones, una niña de 10. Ambos son del cantante Jade Jones.

Emma Bunton a la derecha. Fuente: cuenta personal de Instagram de Emma Bunton

Melanie Brown

Melanie Janine Brown, Melanie B o Scary Spice. Hoy tiene 46 años de edad. Es madre de tres hijos: Phoenix, de 22 años, del bailarín Jimmy Gulzar; Ángel, de 14 años, del actor y comediante Eddie Murphy; y Madison, de nueve años, del productor Stephen Belafonte.

Al igual que las otras Spice Girls, Mel B incursionó en el canto como solista, pero no logró llegar muy lejos. Tras el lanzamiento de su tercer sencillo “Lullaby” (Canción de cuna), el cual apenas alcanzó el puesto 13. Como consecuencia fue despedida de la disquera Virgin Group. Luego, se dedicó al teatro y al cine. También ha participado como jurado en programas de televisión como America’s Got Talent y The X Factor.

En 2007 contrajo nupcias con el productor Stephen Belafonte. Luego de 10 años, en 2017, puso fin a su matrimonio por violencia doméstica. Tras esa experiencia redactó el libro “Brutally Honest” (Brutalmente honesta) donde describe su experiencia de abuso, además, de “las luchas y el dolor agudo que se esconden detrás del glamour y el éxito”, explica la reseña de su libro en Amazon. El libro se publicó en 2018.

Hoy en día colabora con la organización benéfica Women’s Aid para educar con su historia acerca de la violencia doméstica.

Melanie Brown. Fuente: cuenta personal de Instagram de Melanie Brown

Melanie Chisholm

Melanie Jayne Chisholm, Mel C o Sporty Spice, tiene 47 años de edad. Es la única de las Spice Girls que continúa en el mundo de la música. Su más reciente álbum titulado “Melanie C” se lanzó en octubre de 2020.

Ha hecho colaboraciones con Nadia Rose, Shura, Ronan Keating, Gregg Alexander (vocalista de New Radicals), Marius De Vries (productor de Madonna), David Arnold y MatCt Rowe.

La cantante inglesa tenía pautado una gira por Europa para este 2021, sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus fue pospuesta para principios del 2022.

En febrero de 2009, Mel dio a luz a Scarlet, su primera hija. El padre es Thomas Starr un promotor inmobiliario.

Melanie Chisholm. Fuente: cuenta personal de Instagram de Melanie Chisholm

¿Quiénes eran las Spice Girls?

Las Spice Girls fueron un quinteto británico de música pop de la década de los noventa. Estaba compuesto por Victoria Beckham, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geraldine Horner y Emma Bunton. Son consideradas el grupo femenino con más éxito de la historia de la música.

Su carrera despegó en 1996 con el éxito “Wannabe”. La canción logró posicionarse como número 1 en varios países del mundo. Se convirtieron en la sensación mundial.

En 2001 el grupo se disuelve. Cada una de las chicas decide seguir su carrera como artista solitario. En 2007/2008 realizan una gira de reencuentro que enloquece a los fanes y la prensa.

En 2012 el quinteto británico se presenta en la clausura de los Juegos de Tokio. Cantaron sus éxitos «Wannabe» y «Spice Up Your Life”, trayendo a la memoria los días de gloria del grupo pop.

En 2021, en apoyo al mes del orgullo LGTB, las Spice Girls han unido esfuerzos, por tercera vez, en la creación de una camiseta alusiva a la ocasión. Está diseñada con los colores de la comunidad y el mensaje: «Proud and wannabe you lover» (Orgullosa y aspirante a amante). La iniciativa fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram de Victoria Beckham.

«¡Feliz #PrideMonth de mi parte y de las @spicegirls!

¡Estoy muy emocionada de compartir con ustedes la camiseta del Orgullo de este año! Por tercer año consecutivo nos hemos asociado con la maravillosa @aktcharity, este año con una camiseta especial de Wannabe. El 100% de los ingresos se destinan a akt, para continuar financiando el increíble trabajo que realizan para combatir la falta de vivienda de los jóvenes LGBQT+ en el Reino Unido.

Para mí, el orgullo es una celebración de ser completamente tú mismo y la camiseta de este año es un recordatorio de eso. Las Spice Girls realmente defendieron aceptarse a sí mismas y a los demás, ser amables, divertirse y simplemente vivir su mejor vida. La comunidad LGBTQ + está muy cerca de mi corazón y estoy muy orgulloso de apoyar a Pride 2021 con las chicas y akt nuevamente este año. x VB»