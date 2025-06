Las Tierras Raras y las tensiones comerciales entre los EE.UU. y China

Los elementos de tierras raras (REE, por sus siglas en inglés) se han convertido en un eje central de las actuales tensiones geopolíticas y comerciales entre Estados Unidos y China. Estos 17 elementos químicamente similares son indispensables para la fabricación de productos de alta tecnología como vehículos eléctricos (VE), turbinas eólicas, teléfonos inteligentes y sistemas de defensa avanzados. Dado que China controla aproximadamente el 90 % de la capacidad mundial de procesamiento de tierras raras, posee una considerable ventaja estratégica en negociaciones comerciales y enfrentamientos políticos. El resurgimiento de fricciones comerciales en 2025 ha vuelto a poner de relieve el papel desproporcionado de las tierras raras en los marcos económicos y de seguridad global.

En abril de 2025, el Gobierno chino implementó nuevos controles de exportación sobre tierras raras clave como el disprosio, el terbio y el samario, así como sobre imanes de neodimio-hierro-boro (NdFeB). Estas restricciones exigen que los exportadores obtengan licencias del Ministerio de Comercio, un proceso criticado por su falta de transparencia y eficiencia (Reuters, 2025). Aunque oficialmente se presentan como medidas de seguridad nacional, el momento y el alcance de los controles sugieren una respuesta estratégica a los aranceles y restricciones estadounidenses sobre empresas tecnológicas chinas. La restricción selectiva de REEs subraya la capacidad de China para influir en las cadenas de suministro globales mediante el aprovechamiento de su cuasi-monopolio en el refinamiento y producción de imanes de tierras raras (Wall Street Journal, 2025a).



La imposición de controles de exportación por parte de China ha generado efectos colaterales significativos en diversas industrias dependientes de estos insumos críticos. En particular, los fabricantes de automóviles en Estados Unidos y Europa han experimentado interrupciones en sus ciclos de producción. Empresas como Ford y BMW han reportado cierres temporales de plantas debido a la escasez de imanes de tierras raras esenciales para los motores de los vehículos eléctricos (The Verge, 2025). Además, el sector de energía renovable, que depende en gran medida de REEs para los generadores de turbinas eólicas, enfrenta demoras en la instalación y un aumento de los costos. La industria de defensa también ha manifestado su preocupación por posibles vulnerabilidades en la seguridad nacional, dada la función crítica de los REEs en radares avanzados, sistemas de guiado de misiles y tecnologías de comunicación (The Guardian, 2025).

El conflicto sobre las tierras raras ha intensificado las tensiones diplomáticas y ha generado dudas sobre la estabilidad de la tregua comercial EE. UU.-China negociada a principios de 2025. Funcionarios estadounidenses han acusado a China de violar los términos del acuerdo al imponer barreras informales a las exportaciones de REEs, lo que socava la confiabilidad del suministro (Wall Street Journal, 2025b). En respuesta, Estados Unidos está evaluando la imposición de nuevos aranceles y restricciones, al tiempo que incrementa la inversión en cadenas de suministro nacionales de tierras raras. Se anticipa una reunión de alto nivel entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping, aunque los analistas prevén negociaciones prolongadas dadas las características estructurales del desequilibrio comercial.

Ante la posibilidad de nuevas disrupciones, Estados Unidos y sus aliados han acelerado los esfuerzos por diversificar las cadenas de suministro global de tierras raras. A nivel nacional, los departamentos de Energía y Defensa han ampliado el apoyo a MP Materials, que opera la mina Mountain Pass en California. El objetivo es establecer una cadena de suministro completamente integrada que abarque desde la extracción y separación hasta la producción de imanes (MP Materials, 2025). A nivel internacional, países como Australia, Canadá e India están invirtiendo en exploración y capacidad de procesamiento, aunque estos esfuerzos enfrentan importantes desafíos tecnológicos y ambientales (AInvest, 2025). A corto plazo, el dominio de China en el refinamiento sigue siendo un cuello de botella crítico, lo que subraya la urgencia de construir resiliencia a largo plazo.

En definitiva, los elementos de tierras raras han dejado de ser meros insumos para tecnologías avanzadas y se han convertido en activos estratégicos en el centro de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Las recientes restricciones de exportación impuestas por China revelan la utilidad geopolítica del dominio de recursos, mientras que la dependencia estadounidense de importaciones expone vulnerabilidades en sus capacidades industriales y de defensa. A medida que evolucionan las fricciones comerciales, el orden económico global podría experimentar una reconfiguración de alianzas tecnológicas y dependencias de recursos, con las tierras raras desempeñando un papel determinante en este proceso.

Referencias

