Las tres causales: ¿fallará también el PRM?

Durante los 16 años de gobiernos consecutivos del PLD (2004-2020), el proyecto de Código Penal se discutió en varias ocasiones en el Congreso y llegó al Poder Ejecutivo tres veces sin las tres causales del aborto. En todas fue observado: una vez por el presidente Leonel Fernández y dos por el presidente Danilo Medina; y en esas observaciones, el tema de las tres causales fue central.

Una vez observado, el proyecto de Código Penal fue al valle de los caídos (nunca se aprobó).

A pesar de haberlo vetado por no incluir las causales, ni Leonel Fernández ni Danilo Medina tuvieron la valentía de impulsar la aprobación de un Código Penal que las incluyera en caso de riesgo de vida para la madre, de incesto o violación, o de malformación del feto incompatible con la vida.

Bajo el argumento de libertad de conciencia (que raras veces está presente entre los legisladores), ambos presidentes dejaron sus bancadas libres y el Código Penal en el limbo.

En los casi cinco años que lleva el Gobierno del PRM, el proyecto de Código Penal se ha discutido también varias veces en el Congreso, pero no ha sido aprobado por las dos cámaras en ninguna ocasión. Por tanto, no ha llegado al Poder Ejecutivo y el presidente Luis Abinader no ha tenido que decidir si promulgarlo u observarlo, con o sin las tres causales.

Ahora se discute de nuevo en el Congreso, y como de costumbre, vuelven las controversias. No se sabe si los legisladores se pondrán de acuerdo, y de ponerse, en qué consistirá el acuerdo. Las tres causales es uno de los temas controversiales, pero no el único.

Así como el PLD falló en aprobar un Código Penal moderno con las tres causales, el PRM también está fallando. Y que conste, mientras el PLD nunca prometió en campaña aprobar las causales, sí lo hizo el PRM en sus campañas de 2016 (elecciones que perdió) y de 2020 (elecciones que ganó).

El mismo presidente Abinader dijo en varias ocasiones que apoyaba las tres causales y el Programa de Gobierno del PRM también lo estableció. O sea que, si el Congreso de mayoría perremeísta aprueba un Código Penal sin causales, estaría incumpliendo su propio programa, y si Abinader lo promulga sin causales, estaría contradiciéndose a sí mismo.

El tema de las tres causales no debería siquiera ser tema de controversia política. Las mujeres tienen derecho a elegir el destino de sus vidas en circunstancias cuando su propia existencia y dignidad están en juego.

Si hay complicaciones en un embarazo que requieren su terminación para salvar la vida de la madre. Si se determina con certeza médica que un feto tiene malformaciones incompatibles con la vida (o sea, va a morir de todas maneras antes de nacer) y hay que evitar complicaciones para la embarazada. Y si una joven es violada y no puede física o sicológicamente continuar con un embarazo producto de un hecho criminal.

Esto es lo humano, lo justo y lo constitucional. ¿Todavía no está claro?