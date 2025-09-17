Latin Grammys 2025: Vicente García celebra triple nominación

“Vicente García ha trazado un puente entre los sonidos autóctonos y de la modernidad, haciendo de su música un homenaje a todos los artistas que forjaron los sonidos del folclor del Caribe, manteniendo sus raíces en nuevas propuestas musicales” — Rolling Stone en Español

“A lo largo de trece canciones, el artista convierte la música en una crónica cultural, un mapa emocional y una denuncia sutil de las heridas coloniales aún abiertas” — US Weekly en Español

“Hay una calma en el enfoque de Vicente con este álbum” – NPR

MIAMI (17 de septiembre de 2025) — El cantautor dominicano Vicente García celebra su triple nominación a la 26.a Entrega Anual de los Latin GRAMMYs®, anunciada esta mañana a través de las redes sociales y el canal de YouTube de La Academia Latina de la Grabación.

El cantante compite por la categoría Álbum del Año, así como al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, mientras que “Quisqueya” —parte de la producción— figura en las nominaciones a Mejor Canción de Cantautor.

García regresa a la ceremonia gracias a Puñito de Yocahú, su cuarto álbum de estudio y primera producción en seis años, en donde se adentra en el tejido cultural y sonoro del Caribe, a través de una exploración rítmica sin igual.

​​“Es un verdadero honor recibir este reconocimiento de la Academia en tres categorías tan significativas, con un disco nacido desde el amor profundo a mi tierra, la República Dominicana: un diálogo entre lo ancestral y lo contemporáneo que refleja la esencia y las estampas vivas de mi isla” compartió Vicente.

En la producción, García destaca como un excepcional cronista de emociones caribeñas, invocando a figuras precolombinas y deidades taínas como Yocahú, dios de la yuca y la fertilidad, y Atabey, madre de las aguas, para las historias que entreteje a lo largo de las 13 canciones que forman parte del álbum.

Musicalmente, García y el reconocido productor Eduardo Cabra se inspiran en todas las facetas sonoras de República Dominicana, transitando por la bachata, el merengue y géneros afines como el mambo, e innovando al fusionar tradición con beats electrónicos y recursos como el vocoder, elevando los matices interpretativos del cantautor. Además, la salsa, el reggae y hasta el funk conviven armoniosamente en los rincones de la producción, impregnando de tropicalidad cada una de las historias narradas.

En su trayectoria, García ha ganado cuatro Latin GRAMMYs, entre ellos Mejor Nuevo Artista en 2017, ceremonia en la que también alzó otros dos premios: Mejor Álbum Cantautor por A La Mar y Mejor Canción Tropical por “Bachata en Kingston”.

La ceremonia de la 26.a Entrega Anual de los Latin GRAMMYs® se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.