Desde Romeo Santos a Karol G: los latinos que aparecen en la lista de las mejores canciones del S. XXI de Rolling Stone

Como cada año, la revista Rolling Stone publicó su lista de las mejores canciones del siglo XXI, destacando esta vez 250 temas que marcaron una época.

Los artistas latinos tuvieron una presencia destacada con figuras que van desde el dominicano Romeo Santos hasta el puertorriqueño Tego Calderón.

Entre los seleccionados se encuentran:

Tego Calderón, en la posición 245 con “Pa’ Que Retozen” (2002).

“Mientras Daddy Yankee y Don Omar se perfilaban como los candidatos obvios al estrellato del reguetón, Tego Calderón trajo algo completamente diferente: un toque de la leyenda de la salsa Ismael Rivera… ‘Pa’ Que Retozen’ rebosa humor y desparpajo”, reseñó Ernesto Lechner para Rolling Stone.

J Balvin y Willy William, con “Mi Gente” (2017), en el puesto 234.

La publicación resalta cómo Balvin “transformó el tema ‘Voodoo Song’ de Willy William en un himno bilingüe de moombahton que hizo vibrar las pistas de baile del mundo entero”.

En la posición 209, Aventura y Don Omar con “Ella y Yo” (2005), descrita como “una telenovela cautivadora y sórdida disfrazada de éxito de cuatro minutos”.

Rauw Alejandro, con “Todo de Ti” (2021), figura en el lugar 202. Según la revista, el tema “abrió el camino con una joya rebelde que se convirtió en el himno latino del verano de 2021”.

Wisin y Yandel, con “Rakata” (2005), ocupan el puesto 188.

Los Tigres del Norte, con “Somos Más Americanos” (2001), están en la 185.

Juanes, con “Es Por Ti”, se ubica en la 179.

Ivy Queen, con “Quiero Bailar”, aparece en la 146.

Luis Fonsi y Daddy Yankee, junto a Justin Bieber, alcanzan la 134 con el fenómeno mundial “Despacito”.

Calle 13, con “Querido FBI”, ocupa la 111.

Karol G y Nicki Minaj, con “Tusa”, se posicionan en la 109.

Bad Bunny, con “Baile Inolvidable”, está en la 85, mientras que su éxito “Safaera” (junto a Ñengo Flow, Jowell y Randy) llega al puesto 11.

Peso Pluma y Eslabón Armado, con “Ella Baila Sola”, se ubican en la 64.

Shakira y Alejandro Sanz, con “La Tortura”, en la 56.

Y en la 14, el clásico “Gasolina” de Daddy Yankee, uno de los himnos más influyentes del reguetón.

