Los rumores son ciertos: Laura Bonnelly ya no forma parte de “Cuéntame Más”

La comunicadora Laura Bonnelly confirmó este martes su salida del programa «Cuéntame Más» en medio de una ola de especulaciones sobre su supuesto despido.

«Con profundo pesar quiero comunicarles que ya no perteneceré a la segunda temporada de Cuéntame Más. Un proyecto que creamos juntas un grupo de amigas, donde aprendí muchas cosas, me reí, lloré, pero sobre todo CRECÍ», expresó a través de su cuenta de Instagram.

Su salida coincide con la polémica generada el pasado fin de semana, cuando comenzaron a circular en redes sociales imágenes en las que se la veía en actitud romántica con el entrenador fitness Juan Carlos Simó, quien mantenía una relación con la comunicadora Marola Guerrero.

Le puede interesar: «Marola» Guerrero pone fin a su compromiso con Juan Carlos Simó por «hechos que han quebrantado la confianza»

¿Fue despedida o renunció?: Esto dice Larimar Fiallo

La también integrante del programa, Larimar Fiallo, aclaró en sus redes sociales que la decisión de Bonnelly de dejar el proyecto fue tomada el pasado martes, antes de que las imágenes salieran a la luz pública.

“No hemos dicho nada ni nos hemos pronunciado al respecto porque nosotras no somos las que tenemos que anunciar su salida, que ella tomó por razones personales”, afirmó la Miss República Dominicana.

Otro rumor que inundó las redes sociales sostenía que Bonnelly ya no formaría parte del proyecto por no asistir a las grabaciones. Diversas plataformas digitales también apuntaron a a que el escándalo que protagonizó la comunicadora deportiva junto a Juan Carlos Simó podría haber afectado la nominación del programa a los Premios Soberano 2025.

Laura Bonnelly se despide con gratitud

Más allá de la polémica, Laura Bonnelly se despidió con palabras de cariño y agradecimiento hacia sus compañeros y seguidores.

«Yo siempre estaré eternamente agradecida de Randy Holguín, de MaríaJo Rodríguez, coordinadora de producción de Reccap Media, y todo el equipo. Me siento muy agradecida de los fans que siempre me apoyaron y se identificaron con mis historias, quizás no tan graciosas, más bien genuinas y honestas como es Laura», escribió.

Bonnelly confirmó que aún aparecerá en dos episodios más antes de su salida definitiva del programa, lo que permitirá a sus seguidores despedirse de ella.

«Ahora me toca seguir siendo su fan, y enfocándome en mis deportes, que es lo que tanto me apasiona. ¡Brillen y sigan contándonos mucho más!», concluyó.