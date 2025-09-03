Laura Pausini se une a campaña para proteger derechos de artistas contra la IA

  • EFE
Laura Pausini se une a campaña para proteger derechos de artistas contra la IA

Foto/Fuente externa.

Roma, 2 sep (EFE).- La cantante italiana Laura Pausini se unió este martes a la coalición de más de 30 artistas europeos en una campaña audiovisual que insta a los responsables políticos de la Unión Europea (UE) a proteger a los creadores del uso indebido de su trabajo por parte de empresas de Inteligencia Artificial (AI) generativa.

«Los artistas deberían tener el control de sus propias obras y poder verificar si su música ha sido utilizada para entrenar modelos de IA. Invito a la Comisión Europea a mantenerse fiel a la ley y a la cultura», afirmó la cantautora en un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de la Federación de la Industria Musical Italiana (FIMI).

En la campaña titulada ‘Mantente fiel a la ley’, los artistas lanzan un llamamiento a defender el propósito original de la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, el primer marco jurídico en la materia en el mundo aprobado en 2024.

«Los desarrollos tecnológicos son capaces de dar un impulso excepcional al progreso, pero la inteligencia artificial generativa no puede sustituir la creatividad humana, ni puede robar la música», señaló Pausini.

También puede leer: Controversia familiar: Por esta razón el hijo pequeño de Alain Delon pide la anulación del testamento del actor

La iniciativa exige a la UE protección de los derechos de autor y la innovación, subrayando que para poder crear deben tener derecho a controlar cómo se utiliza su obra y a recibir una remuneración por dicho uso, además de pedir transparencia en los sistemas de IA que emplean trabajo creativo, los cuales deben ser transparentes y cumplir con las normas vigentes sobre derechos de autor.

Entre la treintena de artistas que participan en esta campaña figuran los españoles Álex Ubago, Rozalén, Sole Gimenez y Marta Santos.

El llamamiento ha recibido el apoyo del subsecretario de Cultura italiano, Gianmarco Mazzi, quien destacó el compromiso del Gobierno de Italia con una regulación que garantice la protección de los artistas.

«El Gobierno está muy comprometido en este frente, participando activamente en la redacción de la propuesta del reglamento sobre IA a nivel europeo. Una vez establecidos los límites fundamentales, finalmente podremos mirar a la inteligencia artificial como una oportunidad», explicó este martes Mazzi en un comunicado.

Además, animó a trabajar para que la IA «no sustituya la creatividad humana y esté regulada de forma que garantice la máxima protección de los artistas». EFE

Síguenos como periodicohoyrd

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Laura Pausini se une a campaña para proteger derechos de artistas contra la IA
Laura Pausini se une a campaña para proteger derechos de artistas contra la IA
3 septiembre, 2025
Venezuela acusa a EE.UU. de crear con IA el video sobre ataque a embarcación en el Caribe
Venezuela acusa a EE.UU. de crear con IA el video sobre ataque a embarcación en el Caribe
3 septiembre, 2025
Meta formará a sus chatbot para que no hablen de temas suicidas y sexuales con adolescentes
Meta formará a sus chatbot para que no hablen de temas suicidas y sexuales con adolescentes
2 septiembre, 2025
Un adolescente con intenciones suicidad se quitó la vida en EE.UU. tras meses de interactuar con ChatGPT
Un adolescente con intenciones suicidad se quitó la vida en EE.UU. tras meses de interactuar con ChatGPT
27 agosto, 2025
ChatGPT no es tu psicólogo: experto advierte sobre el mal uso de la IA
ChatGPT no es tu psicólogo: experto advierte sobre el mal uso de la IA
22 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 02 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 02 de septiembre de 2025

Clamando en el desierto

Clamando en el desierto

Escritores dominicanos relatan sobre García Márquez

Escritores dominicanos relatan sobre García Márquez

Encuentro para dar a conocer bondades de vehículo de lujo

Encuentro para dar a conocer bondades de vehículo de lujo

Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino

Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino

Época borrascosa

Época borrascosa

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo