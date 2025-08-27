Laureano da jonrón con bases llenas; Sandy sin decisión

Laureano da jonrón con bases llenas; Sandy sin decisión

Ramón Laureano es felicitado por sus compañeros al llegar al home luego del H4

San Diego 5
Seattle 0

SEATTLE. El dominicano Ramón Laureano bateó un cuadrangular con las bases llenas en el choque que los Padres de San Diego vencieran 5-0 a los Marineros de Seattle a la altura de la quinta entrada, a la hora de cierre de la edición. El estacazo fue contra el lanzador dominicano Luis Castillo, en la misma primera entrada.

Es el jonrón número 21 para el dominicano que ha sido una bendición su llegada para los Padres.
Tatis llevaba de 3-1 y Manny Machado de 2-1 en el choque de pelota.

Tampa Bay 0
Cleveland 3

CLEVELAND (AP) Parker Messick lanzó siete entradas en blanco en su segunda apertura en las Grandes Ligas, y los Cleveland Guardians rompieron una racha de seis derrotas y una sequía de 28 entradas sin permitir carreras con una victoria por 3-0 sobre los Tampa Bay Rays el martes por la noche.

Messick (1-0) permitió cuatro hits, ponchó a seis y no concedió bases por bolas. Lanzó 6 2/3 entradas y salió con ventaja de 2-1 en su debut contra Arizona, antes de que los Diamondbacks remontaran para ganar 3-2 en 10 entradas.

Después de eso, Cleveland sólo logró la base por bolas de Angel Martínez al abrir la octava entrada.

Puede leer: Junior Caminero registra su cuadrangular número 39

Piratas 8
San Luis 3

ST. LOUIS (AP) Henry Davis disparó un jonrón, Bryan Reynolds conectó un par de dobles y los Piratas de Pittsburgh vencieron el martes 8-3 a los Cardenales de San Luis.

El dominicano, Oneil Cruz, de Pittsburgh, se fue de 4-0 con una base por bolas y una impulsada después de ser activado de la lista de lesionados por conmoción cerebral de siete días antes del juego.

Atlanta 11
Miami 2

MIAMI (AP) — Ozzie Albies conectó dos jonrones, un doblete e impulsó cuatro carreras y los Bravos de Atlanta aprovecharon una novena entrada de nueve carreras para vencer el martes 11-2 a los Marlins de Miami. Drake Baldwin y Eli White impulsaron dos carreras cada uno para los Bravos.

El abridor de los Marlins, Sandy Alcántara, permitió dos carreras en siete entradas. Salió sin decisión. Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 4-0 y Otto López de 5-1. Fue una victoria fácil para los Piratas.

