Lavrov: Rusia no está en guerra contra la OTAN

Serguéi Lavrov consideró que dicho enfrentamiento sería un paso que aumentaría el riesgo de una guerra nuclear

Rusia no considera que esté en guerra con la OTAN en Ucrania, pero la Alianza sí parece estarlo, aseguró ayer Serguéi Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, en declaraciones al canal saudí Al Arabiya. “No consideramos que estemos en estado de guerra con la OTAN.

Lamentablemente, existe la sensación de que la OTAN cree que sí está en guerra con Rusia”, dijo Lavrov, según la entrevista reproducida por agencias.



Lavrov consideró que dicho enfrentamiento sería un paso que aumentaría el riesgo de una guerra nuclear. Arremetió contra muchos líderes occidentales, incluidos los de EEUU, el Reino Unido, Francia, Alemania o Polonia, y también contra el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, por desear que Rusia pierda guerra.



“Dicen abiertamente que (el presidente ruso Vladímir) Putin debe perder, que Rusia debe ser derrotada. Cuando alguien utiliza dicha terminología, yo creo que piensan que están en guerra con aquel al que quieren derrotar”, precisó.

Ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov

El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, alertó ayer, lunes, de que el peligro de una guerra nuclear “es grave, es real, no debe subestimarse».



Lavrov declaró en una entrevista con el programa Big Game en Channel One, reproducida por varias agencias rusas, que aunque “la inadmisibilidad de una guerra nuclear es la posición de principios de Moscú, el peligro de tal conflicto no debe subestimarse».



Recordó que en enero los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciaron sobre la inadmisibilidad de una guerra nuclear.

“Esta es nuestra posición de principios, nos guiamos por esto y, por supuesto no me gustaría ver estos riesgos inflados artificialmente ahora, cuando los riesgos son bastante significativos”, dijo.