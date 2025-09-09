Layza Moory presenta su nueva versión de «Se acabó el abuso»: un himno al empoderamiento femenino

  • Hoy
Layza Moory presenta su nueva versión de «Se acabó el abuso»: un himno al empoderamiento femenino

Layza Moory

La cantante dominicana Layza Moory presenta sus credenciales con el lanzamiento de “Se acabó el abuso”, una nueva versión del éxito de Anthony Santos, en su nueva etapa como intérprete de la bachata. 

En esta versión de “Se acabó el abuso”, Layza plasma un toque diferente, adueñándose de esta versión y tomando un sentido diferente, siendo interpretada por una mujer, donde el desamor se convierte en empoderamiento, valentía y sensualidad.

“Como artista joven, entiendo que nuestros ritmos deben seguir siendo himnos dentro y fuera del país. Siento que mi generación tiene la responsabilidad de preservar nuestra cultura y mantener viva nuestra identidad como dominicanos”, manifestó Layza Moory. 

LM 4
Layza Moory

Lee más: Layza Moory

Este estreno se hace acompañar de un audiovisual dirigido por Rous Pascual y Otto Santos, de Posteo Films, producido por Aquiles Herrera y con la dirección artística de la coreógrafa y productora artística Isadora Bruno, maquillaje de Elis Mesa, estilismo de Ariadna Sánchez y fotografía de Ambiórix Martínez. 

En esta nueva etapa de su carrera, Layza busca convertirse en una de las bachateras más jóvenes del momento. Desde pequeña, recuerda su influencia por la bachata en su entorno, en su barrio natal, Villa Duarte en Santo Domingo Este.  

“Se acabó el abuso” está disponible todas las plataformas digitales, bajo la distribución de la Oreja Media.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Layza Moory presenta su nueva versión de «Se acabó el abuso»: un himno al empoderamiento femenino
Layza Moory presenta su nueva versión de «Se acabó el abuso»: un himno al empoderamiento femenino
9 septiembre, 2025
Feminicidio en San Francisco de Macorís: víctima había sido golpeada y acosada por su agresor, según familiares
Feminicidio en San Francisco de Macorís: víctima había sido golpeada y acosada por su agresor, según familiares
1 septiembre, 2025
20 años padre abusaba hija desde los 9 hasta 14 años
20 años padre abusaba hija desde los 9 hasta 14 años
30 mayo, 2025
Abuso infantil en RD: Pablo Ulloa aboga por un diálogo integral y acción conjunta
Abuso infantil en RD: Pablo Ulloa aboga por un diálogo integral y acción conjunta
29 abril, 2025
Dictan tres meses de prisión contra hombre que abusó y quitó la vida a niño de 9 años
Dictan tres meses de prisión contra hombre que abusó y quitó la vida a niño de 9 años
24 abril, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Apuntes sobre un destino militar

Apuntes sobre un destino militar

ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental

ChatGPT: uso y riesgo en la Salud Mental

Escritor Amadeo Julián recibe distinción literaria

Escritor Amadeo Julián recibe distinción literaria

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Edición impresa, lunes 08 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 08 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo