La cantante dominicana Layza Moory presenta sus credenciales con el lanzamiento de “Se acabó el abuso”, una nueva versión del éxito de Anthony Santos, en su nueva etapa como intérprete de la bachata.

En esta versión de “Se acabó el abuso”, Layza plasma un toque diferente, adueñándose de esta versión y tomando un sentido diferente, siendo interpretada por una mujer, donde el desamor se convierte en empoderamiento, valentía y sensualidad.

“Como artista joven, entiendo que nuestros ritmos deben seguir siendo himnos dentro y fuera del país. Siento que mi generación tiene la responsabilidad de preservar nuestra cultura y mantener viva nuestra identidad como dominicanos”, manifestó Layza Moory.

Layza Moory

Este estreno se hace acompañar de un audiovisual dirigido por Rous Pascual y Otto Santos, de Posteo Films, producido por Aquiles Herrera y con la dirección artística de la coreógrafa y productora artística Isadora Bruno, maquillaje de Elis Mesa, estilismo de Ariadna Sánchez y fotografía de Ambiórix Martínez.

En esta nueva etapa de su carrera, Layza busca convertirse en una de las bachateras más jóvenes del momento. Desde pequeña, recuerda su influencia por la bachata en su entorno, en su barrio natal, Villa Duarte en Santo Domingo Este.

“Se acabó el abuso” está disponible todas las plataformas digitales, bajo la distribución de la Oreja Media.