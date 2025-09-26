Layza Moory se presenta como contraparte de Pavel Núñez

  • Hoy
Layza Moory se presenta como contraparte de Pavel Núñez

Layza y Pavel

La cantante dominicana Layza Moory se presentó como contraparte de Pavel Núñez en uno de sus conciertos de celebración de 25 años de trayectoria, “Como todo empezó…”.

Layza, quien lanzó recientemente una nueva versión del éxito de Anthony Santos, en su nueva etapa como intérprete de la bachata, “Se acabó el abuso”, presentó este sencillo y otros como “Amor de mi vida”.

“Amé cada segundo de esta invitación. Crecí escuchando la música de Pavel, y siempre quise cantar con él. Para mí fue, es y siempre será un honor. Siempre estaré agradecida de que confiara a mi talento”, indicó. 

LM 3 1
Layza Moory

Lee más: Layza Moory presenta su nueva versión de «Se acabó el abuso»: un himno al empoderamiento femenino

Tras su presentación como telonera, Pavel Núñez invitó a Layza a cantar su éxito “Agonizando”, en un dueto que atrajo aplausos y gran receptividad de público presente, momento que aprovechó para anunciar que proximamente presentará nuevo sencillo.

Actualmente Layza se encuentra promocionando “Se acabó el abuso”, en la cual plasma un toque diferente, adueñándose de esta versión y tomando un sentido diferente, siendo interpretada por una mujer, donde el desamor se convierte en empoderamiento, valentía y sensualidad.

El sencillo cuenta con un audiovisual dirigido por Rous Pascual y Otto Santos, de Posteo Films, producido por Aquiles Herrera y con la dirección artística de la coreógrafa y productora artística Isadora Bruno, maquillaje de Elis Mesa, estilismo de Ariadna Sánchez y fotografía de Ambiórix Martínez. 

“Se acabó el abuso” está disponible todas las plataformas digitales, bajo la distribución de la Oreja Media.

LM 4 1
Layza Moory
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Layza Moory se presenta como contraparte de Pavel Núñez
Layza Moory se presenta como contraparte de Pavel Núñez
26 septiembre, 2025
Layza Moory presenta su nueva versión de «Se acabó el abuso»: un himno al empoderamiento femenino
Layza Moory presenta su nueva versión de «Se acabó el abuso»: un himno al empoderamiento femenino
9 septiembre, 2025
Pavel sumerge al público en un océano de melodías
Pavel sumerge al público en un océano de melodías
29 julio, 2025
Fin de semana de padres en República Dominicana
Fin de semana de padres en República Dominicana
24 julio, 2025
“Atlantis” de Pavel, un disco que ha impactado vidas
“Atlantis” de Pavel, un disco que ha impactado vidas
11 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

Barbas en remojo

Barbas en remojo

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo