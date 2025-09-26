Layza Moory se presenta como contraparte de Pavel Núñez

La cantante dominicana Layza Moory se presentó como contraparte de Pavel Núñez en uno de sus conciertos de celebración de 25 años de trayectoria, “Como todo empezó…”.

Layza, quien lanzó recientemente una nueva versión del éxito de Anthony Santos, en su nueva etapa como intérprete de la bachata, “Se acabó el abuso”, presentó este sencillo y otros como “Amor de mi vida”.

“Amé cada segundo de esta invitación. Crecí escuchando la música de Pavel, y siempre quise cantar con él. Para mí fue, es y siempre será un honor. Siempre estaré agradecida de que confiara a mi talento”, indicó.

Layza Moory

Tras su presentación como telonera, Pavel Núñez invitó a Layza a cantar su éxito “Agonizando”, en un dueto que atrajo aplausos y gran receptividad de público presente, momento que aprovechó para anunciar que proximamente presentará nuevo sencillo.

Actualmente Layza se encuentra promocionando “Se acabó el abuso”, en la cual plasma un toque diferente, adueñándose de esta versión y tomando un sentido diferente, siendo interpretada por una mujer, donde el desamor se convierte en empoderamiento, valentía y sensualidad.

El sencillo cuenta con un audiovisual dirigido por Rous Pascual y Otto Santos, de Posteo Films, producido por Aquiles Herrera y con la dirección artística de la coreógrafa y productora artística Isadora Bruno, maquillaje de Elis Mesa, estilismo de Ariadna Sánchez y fotografía de Ambiórix Martínez.

“Se acabó el abuso” está disponible todas las plataformas digitales, bajo la distribución de la Oreja Media.