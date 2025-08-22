LDU Quito vs Botafogo: alineaciones y detalles del encuentro  

  • EFE
LDU Quito vs Botafogo: alineaciones y detalles del encuentro  

Jugadores de LDU Quito celebran un gol en un partido de los octavos de final de la Copa Libertadores. EFE/ STR

Redacción Deportes (EFE).- Liga de Quito se abrió paso hasta los cuartos de final de la edición 66 de la Copa Libertadores al derribar al campeón de 2024, Botafogo, y a partir de la segunda quincena de septiembre será el único equipo en un club de que parecía exclusivo para argentinos y brasileños.

Además de acabar con las aspiraciones del actual campeón, Liga de Quito atesora la satisfacción del título conquistado en 2028 a Fluminense.

image 637
Bruno Pacheco de Fortaleza controla el balón en un partido de la Copa Libertadores. EFE/ Adan González

Sin el campeón Botafogo en la fase de los ocho mejores, las bazas para extender el reinado de los brasileños en 2025 son Flamengo, Sao Paulo y Palmeiras.

Brasil domina el torneo sin pausa desde 2019, cuando ganó Flamengo y desde entonces han imperado Palmeiras (2019, 2020 y 2021), Flamengo (2022), Fluminense (2023) y Botafogo (2022).

También puede leer: Cibao FC y Atlántico chocan hoy en la jornada de la LDF

Argentina cuyo último campeón fue River Plate en 2018, ahora reforzará sus expectativas con Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Racing y el mismo equipo Millonario de la banda roja, que también ganó las ediciones de 1986, 1996 y 2015.

La tanda de partidos de ida de los cuartos de final se jugará entre el 16 y el 18 de septiembre, y la decisiva jornada se cumplirá entre los días 23 y 25.

Emparejamientos de los cuartos de final en la Libertadores:

image 639
Imagen generada con Sora / Diseño e infografía: Mesa integrada Deportes Agencia EFE

Síguenos como periodicohoyrd

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

LDU Quito vs Botafogo: alineaciones y detalles del encuentro  
LDU Quito vs Botafogo: alineaciones y detalles del encuentro  
22 agosto, 2025
Flamengo toma ventaja ante Internacional en la Copa Libertadores
Flamengo toma ventaja ante Internacional en la Copa Libertadores
14 agosto, 2025
Los 15 minutos contra el PSG que condenaron al Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes
Los 15 minutos contra el PSG que condenaron al Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes
24 junio, 2025
Edarlyn Reyes, primer dominicano en marcar gol en toda la historia de la Copa Libertadores
Edarlyn Reyes, primer dominicano en marcar gol en toda la historia de la Copa Libertadores
3 marzo, 2023
Dos futbolistas de RD debutan en Copa Libertadores
Dos futbolistas de RD debutan en Copa Libertadores
20 febrero, 2023

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

Con qué moral hablan muchos periodistas

Con qué moral hablan muchos periodistas

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo