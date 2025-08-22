Jugadores de LDU Quito celebran un gol en un partido de los octavos de final de la Copa Libertadores. EFE/ STR

Redacción Deportes (EFE).- Liga de Quito se abrió paso hasta los cuartos de final de la edición 66 de la Copa Libertadores al derribar al campeón de 2024, Botafogo, y a partir de la segunda quincena de septiembre será el único equipo en un club de que parecía exclusivo para argentinos y brasileños.

Además de acabar con las aspiraciones del actual campeón, Liga de Quito atesora la satisfacción del título conquistado en 2028 a Fluminense.

Bruno Pacheco de Fortaleza controla el balón en un partido de la Copa Libertadores.

Sin el campeón Botafogo en la fase de los ocho mejores, las bazas para extender el reinado de los brasileños en 2025 son Flamengo, Sao Paulo y Palmeiras.

Brasil domina el torneo sin pausa desde 2019, cuando ganó Flamengo y desde entonces han imperado Palmeiras (2019, 2020 y 2021), Flamengo (2022), Fluminense (2023) y Botafogo (2022).

Argentina cuyo último campeón fue River Plate en 2018, ahora reforzará sus expectativas con Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Racing y el mismo equipo Millonario de la banda roja, que también ganó las ediciones de 1986, 1996 y 2015.

La tanda de partidos de ida de los cuartos de final se jugará entre el 16 y el 18 de septiembre, y la decisiva jornada se cumplirá entre los días 23 y 25.

Emparejamientos de los cuartos de final en la Libertadores:

