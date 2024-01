Le pide a congresistas de EE.UU. informarse mejor

No tiene sentido decir que desde la República Dominicana se cruzan armas hacia Haití, en momentos cuando el gobierno dominicano tiene las fronteras selladas por la crisis que atraviesa ese vecino país. Así lo expresó ayer el presidente del Senado de la República Ricardo de los Santos, quien dijo que con el reforzamiento militar que hay en la frontera, no hay forma alguna que eso suceda.

De los Santos, le salió al frente a la comunicación enviada por varios senadores de Estados Unidos al presidente Joe Biden donde le piden investigar el supuesto tráfico de armas de alto calibre desde República Dominicana hacia Haití, advirtiendo que “eso no tiene lógica, por ningún lado”.

El alto representante de la Cámara Alta atribuyó a un desconocimiento sobre el tema de los congresistas norteamericanos o al deseo de empañar la imagen de la República Dominicana.

“Yo digo que eso es por falta de conocimiento o por querer hacer daño. Una de las dos. Porque eso no tiene explicación alguna, no tiene lógica que desde República Dominicana se lleven armas a Haití, sabiendo todos los momentos que se han vivido y que Haití es un país donde no hay gobernabilidad”, dijo el también senador por la provincia de Sánchez Ramírez.

Ricardo de los Santos consideró como desafortunada la declaración hecha por los senadores demócratas Edward J. Markey y Elizabeth Warren, de Massachusetts; Bernard Sanders, de Vermont; Raphael Warnock, de Georgia; John Hickenlooper, de Colorado; y Chris Van Hollen, de Maryland, a los que invitó a revisar y analizar muy bien sus pronunciamientos, pues lucen estar fuera de lo razonable.

Se recuerda que en la pasada sesión el vocero del PLD en el Senado, Yván Lorenzo, dio la voz de alarma y pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores explicar sobre porqué se involucra a República Dominicana en el negocio del tráfico de armas hacia Haití.