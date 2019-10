Le preguntaron a Danilo Medina su opinión sobre las primarias del PLD

“Prefiero esperar que la Junta Central Electoral termine”. De esta manera respondió hoy el presidente Danilo Medina una pregunta sobre las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizadas el pasado domingo.

Danilo, quien fue abordado por la prensa en el marco de una acto en el Palacio Nacional donde recibió las cartas credenciales de seis nuevos embajadores que representarán a sus respectivos países por un periodo de dos años, no quiso entrar en detalles sobre este tema.

Se recuerda que apenas el viernes pasado, el mandatario participó del acto de cierre de campaña de uno de los precandidatos, Gonzalo Castillo, principal contendor de el expresidente de la República, Leonel Fernández.

“Yo no estoy en este momento aquí porque el compañero Gonzalo Castillo me necesite, porque de verdad él no me necesita para ganar las primarias del próximo día 6”, sostuvo.

Medina agregó que “hace dos meses que mi querido Gonzalo estaba 30 puntos por debajo de su rival y hace 30 días que los compañeros del equipo nuestro que compitieron con él por la candidatura presidencial declinaron para llevar una candidatura única en la persona del compañero Gonzalo Castillo, y ese día, ya Gonzalo en 30 días se había colocado a cuatro puntos de su rival”, dijo.

Hoy, el Tribunal Superior Electoral (TSE) conocerá una demanda en referimiento urgente sometida por Leonel contra la Junta Central Electoral para evitar que proclame candidatos ganadores hasta tanto se realice la auditoría a los equipos usados en la institución electoral.

El presidente del PLD ha pedido que se detenga la divulgación de resultados oficiales hasta tanto se realice la auditoría forense a los equipos, para indagar si produjo alguna alteración a su funcionamiento habitual.