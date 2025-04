 ¿Le temía el papa Francisco a la muerte?

Este lunes por la mañana trascendió la noticia de que el papa Francisco había fallecido. La información fue publicada por el Vaticano, luego de la última aparición que el sumo pontífice hizo desde el balcón de la basílica de San Pedro durante la celebración de Pascua. En una entrevista que mantuvo con Infobae, Bergoglio habló sobre la muerte y cuál era su opinión respecto a ese momento. “Que al menos la vea venir”, confesó.

Con voz firme y totalmente preparado, Bergoglio afirmaba que no le tenía miedo a la muerte. “Sé que va a venir”, asumía, al son de un leve movimiento con las manos. “Alguna vez que me pareció que podría haber riesgo, me preparé”, relataba, al mismo tiempo que recordaba una operación riesgosa a la que había tenido que someterse

¿Nos morimos y que pasa?

Y continuó: “Le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no”. Francisco había permanecido internado durante el mes de febrero, en el Hospital Gemelli de Roma, debido a una neumonía bilateral que lo mantuvo en grave estado durante varias semanas. Tras 38 días, fue dado de alta el 23 de marzo.

“Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte, el miedo es verla venir”, declaró esbozando una sonrisa cómplice. Sin embargo, ante la pregunta sobre qué pensaba sobre los minutos posteriores a la muerte, Francisco contestó: “Debe haber una luz muy grande, una felicidad muy grande. Un camino muy grande en el camino del encuentro con Dios”. “Yo creo que Dios hasta último momento, espera y ayuda”, concluía.

ARCHIVO – El papa Francisco sostiene una camiseta de San Lorenzo, el club de fútbol de Argentina, al final de una misa de Semana Santa en el Vaticano, el domingo 31 de marzo de de 2013. (AP Foto/Gregorio Borgia)

A pesar de su delicado estado, el Papa dirigió la tradicional bendición “Urbi et Orbi” desde el balcón de la basílica, donde deseó a los fieles un “feliz domingo de Pascua” y llamó a la “libertad de pensamiento y a la tolerancia” en su mensaje al mundo. Lo hizo en silla de ruedas y sin las cánulas nasales para el oxígeno.

Una multitud de fieles se habían congregado en la plaza de San Pedro para verlo, y su aparición generó una ovación entre los asistentes. Este gesto fue interpretado como fortaleza espiritual, pese a las visibles secuelas de su enfermedad.

“No puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás”, dijo ante unas 35.000 personas que lo escuchaban desde la plaza. En ese sentido, hizo “un llamamiento a cuantos tienen responsabilidades políticas a no ceder a la lógica del miedo que aísla, sino a usar los recursos disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que impulsen el desarrollo”. A su vez no olvidó mencionar el conflicto de Medio Oriente. “Que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se preste ayuda a la gente que tiene hambre y que aspira a un futuro de paz”, pidió el pontífice.Francisco falleció a los 88 años.

Los problemas de salud

Francisco enfrentó varios problemas de salud en los últimos años que afectaron gravemente su condición física. En 2021, se sometió a una cirugía para extirpar una parte de su intestino grueso, lo que marcó un punto crítico en su salud. Además, padeció problemas en los ligamentos de la rodilla, lo que lo obligó a usar silla de ruedas, bastón o andador para movilizarse. Su condición también estuvo marcada por intensos dolores nerviosos de ciática, lo que le dificultaba realizar incluso las actividades más cotidianas.

ARCHIVO – El papa Francisco bebe un mate, una infusión tradicional sudamericana, a su llegada a su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el miércoles 17 de diciembre de 2014. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo)

A pesar de estos desafíos, el Papa continuó con sus funciones siempre mostrando un espíritu inquebrantable y un compromiso profundo con su misión. En los últimos días de su vida, la salud del Papa continuó deteriorándose a causa de complicaciones derivadas de la bronquitis y la neumonía bilateral diagnosticada poco antes de su muerte.