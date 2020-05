Lea aquí el discurso completo de Margarita Cedeño

Pueblo dominicano:

Como cada miércoles, les pido unos minutos de su tiempo para que hablemos sobre la crisis del coronavirus y la respuesta de la protección social ante la pandemia.

Como sociedad, hemos dejado atrás los días más difíciles. Esos primeros días de encierro obligatorio, de tanta incertidumbre, con más preguntas que respuestas. Cada uno de ustedes ha hecho un gran acto de amor y patriotismo, para cuidar a sus familias, a sus vecinos y a todo el país.

Soy consciente de lo difícil que ha sido enfrentar esta crisis.

Muchos se han quedado sin trabajo, alejados de amigos y seres queridos, otros han perdido a seres queridos y familiares, nuestras rutinas y costumbres han cambiado y la incertidumbre nos aterra. Justo por esto, no es momento de bajar la guardia.

Aún no podemos salir de casa. No nos podemos confiar. El coronavirus aún está entre nosotros y no podemos caer en la tentación de ignorar las recomendaciones que recibimos cada día de las autoridades.

Para combatir la crisis, el Gobierno dominicano ha hecho un compromiso de asegurar que no falte alimentos en la mesa de cada ciudadano. Es un trabajo arduo que han asumido miles de servidores públicos a nivel nacional, con el apoyo del empresariado dominicano.

La semana pasada, las instituciones que forman parte de la Comisión de Asuntos Sociales, sobrepasaron los 9 millones de raciones entregadas a nivel nacional, una labor sin precedentes en la historia de nuestro país, que se ha realizado con mucho orden.

Es un trabajo que se ha realizado focalizando y priorizando a los más pobres y vulnerables dentro de los más necesitados.

Los monitoreos indican que las raciones del Plan Social y del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil están llegando a los hogares que no forman parte de Quédate en Casa, cumpliendo con el objetivo que nos hemos trazado.

Hemos estado monitoreando el comportamiento de los beneficiarios en los comercios, para identificar escollos o problemas que hayan tenido que enfrentar en los comercios.

Es por eso que quiero reconocer, personalmente, la ardua labor de los más de 5,500 comercios que han estado atendiendo la demanda que genera el programa Quédate en Casa.

Esta red trabaja día tras día, para suplir las necesidades de todos, es un ecosistema que incluye a agricultores, camioneros, servicio a domicilio, personal de limpieza, choferes, y muchos otros, asegurando el abastecimiento, pero a la vez, beneficiando a miles de hogares que dependen de ellos.

Salvo contadas excepciones, una mayoría abrumadora de un 97% confirma que ha recibido un buen trato en los establecimientos comerciales. En aquellos donde se ha reportado aumento de precios o estafas, hemos procedido a enviar inspectores para aplicar las sanciones correspondientes.

Como siempre agradezco las denuncias responsables a través del centro de contacto o por los medios de comunicación, de los ciudadanos que forman parte de Quédate en Casa, sobre aquellos comercios donde no se esté actuando correctamente, para nosotros constatar la información y actuar en consecuencia.

Hemos fortalecido las medidas de inspección en conjunto con Pro-Consumidor, verificando los precios y asegurando el uso debido de los medios de pago.

De igual manera, estamos en contacto constante con las asociaciones de comerciantes e industriales, para verificar la disponibilidad de productos en los comercios, especialmente de productos de la industria nacional, que como saben, también así contribuimos a la conservación de empleos en el país.

Gracias al trabajo tesonero de nuestros agricultores, disfrutamos de autoabastecimiento, por lo que el aprovisionamiento no ha sido un problema; apenas un 0.6% de los encuestados dice que no había suficientes productos en el momento que acudió al comercio. Mi reconocimiento más elevado a mis siempre amados hombres y mujeres del campo

Quiero felicitar a la ciudadanía, porque en la medida en que han ido desapareciendo las incertidumbres, han actuado con mayor conciencia.

Los beneficiarios acuden a los comercios en grupos más pequeños, cuidando el distanciamiento social, porque saben que tienen todo el mes para utilizar sus fondos.

El pasado sábado, los 900 mil beneficiarios que cobran con la tarjeta de Progresando con Solidaridad, recibieron su primera quincena de mayo, y han acudido a los comercios sin generar ningún tipo de aglomeraciones.

Un comportamiento ejemplar que queremos celebrar desde aquí.

Dominicanos y dominicanas:

Estamos en la recta final para incorporar nuevas familias al programa Quédate en Casa. En los últimos días, hemos observado algunos grupos reclamando ser incluidos dentro del programa. Les reiteramos que estamos en la mayor disposición de revisar los listados y asegurar que cumplen con los criterios para ser incluidos.

Nuestro compromiso es completar la depuración de todos los que han aplicado y darles una respuesta satisfactoria.

Aunque reconozco que nadie mejor que ustedes conoce los niveles de carencia que tienen, nosotros estamos en el deber de llevar este programa de la manera correcta, con la transparencia y rigurosidad que me caracterizan y para ello, tenemos que completar los procesos de verificación, por lo que les pido su comprensión.

Incluso, desde hace días, hemos estado identificando ahorros que podamos realizar en otras iniciativas, para destinar fondos adicionales al programa Quédate en Casa y dar cobertura a la mayor cantidad de hogares posible.

En ese tenor, hemos escuchado el clamor del Foro Feminista, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, la Asociación de Mujeres Amas de Casa y la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, y desde aquí hacemos un llamado para observar y cumplir lo que establece el Convenio 189 de la OIT, sobre trabajo doméstico.

Lamentablemente, el incumplimiento de este Convenio por parte de algunos sectores de la sociedad, ha llevado a que muchas mujeres hayan quedado desprotegidas durante esta crisis. Nos comprometemos a verificar la situación de estas mujeres trabajadoras para buscarles una solución digna a su situación actual.

En cuanto a las mujeres que hayan sido suspendidas en pequeños negocios, y no pueden acogerse al programa FASE les solicito suministrarme los listados para verificar la pertinencia de su integración en el programa Quédate en Casa. Así mismo las empleadas embarazadas que hayan sido suspendidas o estén acogidas al programa FASE, la Ley les garantiza sus prestaciones por maternidad.

Por igual, el Ministerio de Agricultura se ha comprometido a dar apoyo a las mujeres del campo y garantizar la distribución de los insumos de manera equitativa.

Pero, además, hemos solicitado a la Comisión de Alto Nivel, definir acciones que garanticen la atención primaria, la salud sexual y reproductiva y los chequeos rutinarios de las embarazadas como parte del paquete de acciones de emergencia adoptadas en el combate a COVID-19.

Y además hemos autorizado a los comercios de la Red de Abastecimiento Social, a incluir los productos de higiene femenina en el paquete básico de productos esenciales que se otorgan a través del programa Quédate en Casa. Para algunos esto puede resultar extraño pero realmente las mujeres entendemos mejor las situaciones de las mujeres.

Amigos y amigas:

Estamos trabajando sin descanso para que los nuevos hogares reciban su primera quincena de mayo el próximo viernes 8, conjuntamente con los que ya forman parte del programa a través de sus cédulas.

Debemos sentirnos orgullosos del resultado alcanzado en Quédate en Casa. Hemos estado ahí, para los más necesitados, de manera oportuna. Y a la vez, nos ha servido para estimular la economía local.

Ese es el testimonio que he recibido en todas partes. Dominicanos y dominicanas que acuden a los comercios con la tranquilidad de que tendrán su alimentación asegurada durante todo el mes.

Comercios que no tenían idea de que les pasaría con esta crisis, y ahora están trabajando a toda máquina para responder a la demanda de Quédate en Casa, conservando empleos y, en algunos casos, creándolos.

Tengan la certeza de que al igual que lo hemos hecho desde el inicio de esta crisis mundial hasta el día de hoy, el gobierno dominicano seguirá dando el frente y buscando solución en favor del Pueblo dominicano.

Lo único que le pedimos a cambio a todos Ustedes, es que se mantengan en sus casas, que cumplan las medidas oficiales y que respeten el distanciamiento, por el bien de todos, por el bien de la patria.

Le pido a Dios que cada vez que yo pueda entrar a sus hogares desde aquí, día tras día nos acerque más al momento de la victoria sobre el coronavirus, para que muy pronto pueda volver a abrazarlos.

Un pueblo creyente, como el nuestro, deposita toda su confianza en el Todopoderoso para que nos guíe hacia un futuro cada vez mejor.

¡Dios les bendice siempre!

Buenas noches.