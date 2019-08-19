Lea aquí el discurso del ministro de Educación durante el acto de inicio de año escolar

Con la presencia del presidente Danilo Medina quedó formalmente iniciado del año escolar 2019-2020 en el Centro de Educación Especial Eustacia Marte de Fernández de Santiago.
A continuación el discurso íntegro que pronunció el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal durante la actividad:
SEÑORAS Y SEÑORES:
HOY NOS CONVOCAN DOS IMPORTANTES ACONTECIMIENTOS: EL PRIMERO, LA APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2019-2020, Y EL SEGUNDO, LA INAUGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LA ESCUELA MODELO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, EUSTACIA MARTE DE FERNÁNDEZ.
A PARTIR DE HOY Y POR TODO EL AÑO ESCOLAR, PROYECTAMOS LABORAR EN BENEFICIO DE 2,871,432 ESTUDIANTES EN TODO EL PAÍS, DE LOS CUALES 2,152,239, ASISTIRÁN A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DISEMINADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, Y 669,348 LO HARÁN A INSTALACIONES PRIVADAS, MIENTRAS QUE 49,846 ASISTIRÁN MEDIANTE LA MODALIDAD SEMI OFICIAL.
EL HECHO DE QUE EL 75% DE LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES QUE INICIA ESTE NUEVO AÑO ESCOLAR, LO HAGA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, ES UNA CLARA SEÑAL, PRIMERO, DE QUE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PAÍS ESTÁ ALCANZANDO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, NIVELES DE CALIDAD NUNCA VISTOS, Y EN SEGUNDO LUGAR, ES UNA FÉRREA DEMOSTRACIÓN, DE QUE EN SUS SIETE AÑOS DE GESTIÓN, EL PRESIDENTE DE LA REP., LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ, HA COLOCADO LA EDUCACIÓN EN EL CENTRO DE LAS PRIORIDADES DEL ESTADO, Y EN EL CENTRO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS.
ESA IMPORTANCIA DADA A LA EDUCACIÓN POR EL PRESIDENTE MEDINA, NO SOLO SE QUEDA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MILES DE AULAS PARA LA TANDA EXTENDIDA, SINO QUE TAMBIÉN HA TOMADO MUY EN CUENTA LA DIGNIFICACIÓN DE NUESTROS MAESTROS Y MAESTRAS.
SOLO EN FORMACIÓN DOCENTE, LA INVERSIÓN REALIZADA POR LA PRESENTE GESTIÓN GUBERNAMENTAL, SOBREPASA LOS RD$3,800 MILLONES DE PESOS; MIENTRAS QUE EL SALARIO PROMEDIO DE UN DOCENTE DE INICIAL Y BÁSICA, HA SIDO AUMENTADO EN UN 97%, MIENTRAS QUE EL SALARIO PROMEDIO DE UN DOCENTE DE MEDIA CRECIÓ EN UN 103%.
SOLO UN PRESIDENTE QUE ESTE CONVENCIDO, COMO LO ESTÁ EL PRESIDENTE LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ, DE QUE LA EDUCACIÓN ES LA ÚNICA OPORTUNIDAD QUE TIENEN LOS PUEBLOS PARA ALCANZAR NIVELES DE DESARROLLO SATISFACTORIOS, HACE LA INVERSIÓN QUE HA HECHO SU GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE NUESTRO PAÍS.
AL INICIAR EL AÑO ESCOLAR QUE HOY DEJAMOS APERTURADO, LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ, HA ENTREGADO AL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICO, LA CANTIDAD DE 1,183 NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS, PARA UN TOTAL DE 20,288 NUEVAS AULAS ENTREGADAS, QUE HAN BENEFICIADO A 641,025 ESTUDIANTES.
AL DÍA DE HOY, EL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, CUENTA CON 43 NUEVOS CENTROS AÚN NO INAUGURADOS, QUE YA ESTÁN LISTOS PARA SER INCORPORADOS A LA TANDA EXTENDIDA, Y QUE APORTARÁN AL SISTEMA UNAS 721 NUEVAS AULAS, QUE BENEFICIARÁN A 25,235 ESTUDIANTES.
DE IGUAL FORMA, DURANTE LA PRESENTE GESTIÓN GUBERNAMENTAL, ENCABEZADA POR EL LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ, SE HAN INAUGURADO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, 73 ESTANCIAS INFANTILES, QUE HAN BENEFICIADO DE MANERA DIRECTA A 16,498 NIÑOS, QUE INVOLUCRA UNA RED FAMILIAR Y SOCIAL DE UNAS 119,628 PERSONAS.
LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA YA ES UNA REALIDAD EN 4,796 CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL PAÍS, LO CUAL REPRESENTA EL 78% DE TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN, LLEGANDO AL 73% DE LA MATRÍCULA ESCOLAR DEL SISTEMA. ESTOS ESTUDIANTES DE LA TANDA EXTENDIDA, NO SOLO RECIBEN OCHO HORAS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD, SINO, ADEMÁS, ÚTILES ESCOLARES, CALZADOS, UNIFORMES, ATENCIÓN MÉDICA, DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR, ADEMÁS UNA MERIENDA. ESTÁ ES LA ESENCIA DE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA IMPULSADA POR EL PRESIDENTE LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ, DESDE EL PRIMER DÍA DE SU GESTIÓN GUBERNAMENTAL.
CADA DÍA DE ESTE AÑO ESCOLAR QUE HOY DEJAMOS EN FUNCIONAMIENTO, ESTAREMOS SIRVIENDO EN LAS ESCUELAS DEL PAÍS, 4,679,594 RACIONES ALIMENTICIAS, CON UNA INVERSIÓN QUE SOBREPASA LOS RD$26,411 MILLONES DE PESOS.
POR OTRO LADO, LA INVERSIÓN QUE REALIZARÁ EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ, EN EL PRESENTE AÑO ESCOLAR, EN PANTALONES ESCOLARES, MEDIAS, ZAPATOS, POLOSHERS, Y MOCHILAS CON DISTINTOS ÚTILES ESCOLARES, SOBREPASARÁ LOS RD$1,226 MILLONES DE PESOS.
A TODO ESTO, SEÑORAS Y SEÑORES, SUMÉMOSLE TODO LO QUE REPRESENTA EL PROGRAMA REPÚBLICA DIGITAL EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE DOTARÁ A CADA DOCENTE DEL PAÍS, DE UNA COMPUTADORA LAPTOP, DE MANERA GRATUITA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LAS AULAS. DE ESTAS, YA SE HAN ENTREGADO 25,500 DURANTE EL PASADO MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, Y PRÓXIMAMENTE ESTAREMOS LLEGANDO A LAS 78,000.
PERO REPÚBLICA DIGITAL EDUCACIÓN, NO SOLO ALCANZA A NUESTROS DOCENTES, SINO QUE TAMBIÉN ESTUDIANTES Y CENTROS EDUCATIVOS, SON IMPACTADOS POR ESTE NOVEDOSO PROGRAMA, QUE PONE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, AL SERVICIO DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y ACTUALIZADA.
A PARTIR DE ESTA SEMANA Y HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, 300,000 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE TODO EL PAÍS, EMPEZARÁN A RECIBIR, DE FORMA GRATUITA TAMBIÉN, UNA COMPUTADORA PORTÁTIL. DE ENERO 2020 A AGOSTO DE ESE MISMO AÑO, SE ADICIONARÁN 374,000 NUEVOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, QUE SERÁN BENEFICIARIOS DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL TOTALMENTE GRATIS, PARA UN GRAN TOTAL DE 674,000 ESTUDIANTES BENEFICIARIOS.
DE IGUAL MANERA, SERÁN IMPACTADOS UNOS 336,500 ESTUDIANTES DE BÁSICA, QUE TENDRÁN DISPONIBLES EN AULAS, CADA UNO DE ELLOS, UNA TABLETA QUE LE PERMITIRÁ, A TEMPRANA EDAD, INVOLUCRARSE CON EL MUNDO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
DOS MIL CIEN CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL PAÍS, SERÁN DOTADOS DE PISOS TECNOLÓGICOS Y PIZARRAS DIGITALES, QUE INTERACTUARÁN CON LAS LAPTOS DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS, LAS PORTÁTIL DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, Y LAS TABLETAS DE LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA.
LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI NO PUEDE ESTAR DESCONECTADA DE LAS TICS, Y DE AHÍ LA VISIÓN DE NUESTRO PRESIDENTE, LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ, DE CREAR UN PROGRAMA COMO REPÚBLICA DIGITAL EDUCACIÓN.
“Cada día de este año escolar que hoy se inicia, estaremos sirviendo en las escuelas del país, 4,679,594 raciones alimenticias, con una inversión que sobrepasa los RD$26,411 millones de pesos”, informó Antonio Peña Mirabal.#RegresoAClasesRD2019#EducamosEnFamiliaRD pic.twitter.com/EWdB8R56Ul
— Ministerio Educación 🇩🇴 (@EducacionRDo) August 19, 2019
SEÑORAS Y SEÑORES:
EN EL DÍA DE HOY, QUE DAMOS APERTURA AL AÑO ESCOLAR 2019-2020, EL PRESIDENTE LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ, ENTREGA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA HIDALGA DE LOS 30 CABALLEROS, EL CENTRO EDUCATIVO MODELO EDUCACIÓN ESPECIAL, EUSTACIA MARTE DE FERNÁNDEZ.
ESTE CENTRO EDUCATIVO CUENTA CON 23 ESPACIOS DOCENTES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN AULAS ESPECIALES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA, AULAS PARA ESTUDIANTES CON MULTIDEFICITS ASOCIADOS A DISCAPACIDAD VISUAL, SORDO-CEGUERA Y RETOS MÚLTIPLES. CUENTA ADEMAS CON CUATRO TALLERES LABORALES, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, RINCONES TECNOLÓGICOS, BIBLIOTECA, SALÓN DE PROFESORES, SALÓN DE ORIENTACIÓN, ENFERMERÍA, COCINA, COMEDOR, ENTRE OTRAS INSTALACIONES.
LA INVERSIÓN REALIZADA POR EL ESTADO DOMINICANO EN SU CONSTRUCCIÓN, FUE DE UNOS RD$102.2 MILLONES DE PESOS, Y BENEFICIARÁ A UNOS 630 ESTUDIANTES, QUE VERÁN HECHO REALIDAD EL MANDATO CONSTITUCIONAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN, SOBRE EL DERECHO A LA IGUALDAD, EL ARTÍCULO 58, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y EL ARTÍCULO 63 DE NUESTRA CARTA MAGNA, SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
“La gestión del presidente @DaniloMedina ha entregado al sistema de infraestructura escolar
público, la cantidad de 1,183 nuevos centros educativos, para un total de 20,288 nuevas aulas entregadas, que han beneficiado a 641,025 estudiantes”, Peña Mirabal.#RegresoAClasesRD2019 pic.twitter.com/Wwp98ettEr
— Ministerio Educación 🇩🇴 (@EducacionRDo) August 19, 2019
SEÑORAS Y SEÑORES:
ES OPORTUNA LA OCASIÓN, PARA HACER UN LLAMADO A LA FAMILIA DOMINICANA, SIN CUYA PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO, SE QUEDAN CORTOS LOS RESULTADOS ESCOLARES. HOY MAS QUE NUNCA, ES MAS URGENTE Y NECESARIA LA INTEGRACIÓN Y LA CORRESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA, EN LA TAREA DE FORMAR A LAS NUEVAS GENERACIONES. JUNTO A LA ESCUELA, MAESTROS Y MAESTRAS, LA FAMILIA ES UN FACTOR ASOCIADO DETERMINANTE PARA ALCANZAR RESULTADOS DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN DE NUESTROS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES.
CONVOCO A LOS PADRES Y A LAS MADRES DE NUESTROS ESTUDIANTES, A ACUDIR SIN DEMORA A LA CITA CON LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. LES LLAMO, PORQUE SOLO ASÍ TENDREMOS LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS PARA CONSTRUIR UNA MEJOR SOCIEDAD.
DE IGUAL MANERA, HAGO UN LLAMADO SINCERO Y DE COMPROMISO, A NUESTROS MAESTROS Y MAESTRAS, PARA QUE POR ENCIMA DE CUALQUIER INTERÉS PARTICULAR Y/O COLECTIVO, PREVALEZCA EL SAGRADO DERECHO QUE TIENEN NUESTROS ESTUDIANTES A RECIBIR EDUCACIÓN DE CALIDAD.
QUE, AL ABRIRSE LAS PUERTAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN TODO EL PAÍS, CREZCAN NUESTRAS ESPERANZAS Y AVANCEMOS HACIA LA CONQUISTA DE LA CARRERA POR LA SUPERACIÓN, EL BIENESTAR Y LA ESPERANZA QUE REPRESENTAN NUESTROS ESTUDIANTES.
¡!!! QUE VIVAN NUESTROS PADRES FUNDADORES ¡!!
¡!!! QUE VIVA LA REPÚBLICA DOMINICANA¡!!!
¡!!! QUE VIVAN LOS ESTUDIANTES ¡!!!!
¡ DIOS LES BENDIGA A TODOS ¡
MUCHAS GRACIAS.