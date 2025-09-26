Lea aquí su horóscopo de este viernes 26 de septiembre 2025

  • Hoy
Lea aquí su horóscopo de este viernes 26 de septiembre 2025

ARIES 21/03-21/04

Hoy podría surgir una disputa. No sabrás organizarte durante tu vida cotidiana y podrás vivir pequeños problemas que molestarán.

TAURO 22/04-21/05

Enel día de hoy no se prevé ningún sobresalto. Igualmente ten cuidado con los accidentes, ya que estás propenso a que te ocurra uno.

GÉMINIS 22/05-21/06

Una y otra vez te sucede que tu magnetismo personal contribuye a que alcances el éxito y tus esfuerzos se vean coronados.

CÁNCER 22/06-21/07

Tendrás que tener cuidado con las amistades mentirosas e hipócritas, las cuales podrían aprovecharse de tu bondad.

LEO 22/07-21/08

Si sigues con tu enfoque actual, una amistad corre peligro. A pesar de que no lo haces intencionalmente, tu amigo siente que lo descuidas.

VIRGO 22/08-21/09

Sin duda que si estas bien predispuesto a los cambios, el giro que dará tu vida te sorprenderá. Abre la puerta a lo nuevo.

Lee más: Horóscopo

LIBRA 22/09-21/10

Querrás tener tiempo para estar con un amigo que no has visto desde hace mucho. Recibirás una invitación a una reunión especial.

ESCORPIO 22/10-22/11

Hay fuerzas que retrasarán tu llegada a las metas propuestas. La situación presente corre el riesgo de desequilibrarse.

SAGITARIO 23/11-21/12

No pierdas la paciencia y dejes que tu ímpetu arruine las posibilidades de iniciar una relación fructífera. Controla tus impulsos.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Surgirán cambios drásticos, que no tenías previstos. Trata de reacomodar tu vida a las nuevas situaciones, no desesperes.

ACUARIO 22/01-21/02

Defenderás tu postura a ciegas, sin escuchar lo que tengan para decirte. Cuidado con tus corazonadas porque existe un margen de error.

PISCIS 22/02-21/03

Un amigo de suma confianza te hará conocer, aún a la distancia, una persona inolvidable. Eso te dará un impulso para salir de la tristeza.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Lea aquí su horóscopo de este viernes 26 de septiembre 2025
Lea aquí su horóscopo de este viernes 26 de septiembre 2025
26 septiembre, 2025
Números de las loterías de este jueves 25 de septiembre 2025
Números de las loterías de este jueves 25 de septiembre 2025
26 septiembre, 2025
Todo listo para la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025
Todo listo para la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025
25 septiembre, 2025
Números de las loterías de este miércoles 24 de septiembre 2025
Números de las loterías de este miércoles 24 de septiembre 2025
25 septiembre, 2025
Este es el horóscopo de hoy jueves 25 de septiembre 2025
Este es el horóscopo de hoy jueves 25 de septiembre 2025
25 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Vivir como si jamás se fuera llegar a viej@

Barbas en remojo

Barbas en remojo

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Toda la magia de ‘Hogwarts’ en una dona

Innovación tecnológica con Hisense

Innovación tecnológica con Hisense

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo