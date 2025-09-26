Lea aquí su horóscopo de este viernes 26 de septiembre 2025

ARIES 21/03-21/04
Hoy podría surgir una disputa. No sabrás organizarte durante tu vida cotidiana y podrás vivir pequeños problemas que molestarán.
TAURO 22/04-21/05
Enel día de hoy no se prevé ningún sobresalto. Igualmente ten cuidado con los accidentes, ya que estás propenso a que te ocurra uno.
GÉMINIS 22/05-21/06
Una y otra vez te sucede que tu magnetismo personal contribuye a que alcances el éxito y tus esfuerzos se vean coronados.
CÁNCER 22/06-21/07
Tendrás que tener cuidado con las amistades mentirosas e hipócritas, las cuales podrían aprovecharse de tu bondad.
LEO 22/07-21/08
Si sigues con tu enfoque actual, una amistad corre peligro. A pesar de que no lo haces intencionalmente, tu amigo siente que lo descuidas.
VIRGO 22/08-21/09
Sin duda que si estas bien predispuesto a los cambios, el giro que dará tu vida te sorprenderá. Abre la puerta a lo nuevo.
LIBRA 22/09-21/10
Querrás tener tiempo para estar con un amigo que no has visto desde hace mucho. Recibirás una invitación a una reunión especial.
ESCORPIO 22/10-22/11
Hay fuerzas que retrasarán tu llegada a las metas propuestas. La situación presente corre el riesgo de desequilibrarse.
SAGITARIO 23/11-21/12
No pierdas la paciencia y dejes que tu ímpetu arruine las posibilidades de iniciar una relación fructífera. Controla tus impulsos.
CAPRICORNIO 2/12-21/01
Surgirán cambios drásticos, que no tenías previstos. Trata de reacomodar tu vida a las nuevas situaciones, no desesperes.
ACUARIO 22/01-21/02
Defenderás tu postura a ciegas, sin escuchar lo que tengan para decirte. Cuidado con tus corazonadas porque existe un margen de error.
PISCIS 22/02-21/03
Un amigo de suma confianza te hará conocer, aún a la distancia, una persona inolvidable. Eso te dará un impulso para salir de la tristeza.