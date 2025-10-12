Leah Francis Campos fue juramentada como nueva embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, luego de ser confirmada en el cargo por el Senado el pasado 7 de octubre.

La noticia fue anunciada por la propia Campos a través de su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes del acto y agradeció la oportunidad de representar a su país.

“Me siento muy honrada y bendecida de haber sido confirmada por el Senado de los Estados Unidos, y juramentada para servir a mi país como embajadora del presidente Trump en la República Dominicana”, expresó.

Su confirmación formó parte de una votación en bloque que destrabó más de un centenar de nominaciones del presidente Donald J. Trump, previamente paralizadas por disputas entre legisladores republicanos y demócratas en el Congreso.

Campos también dedicó palabras a su círculo cercano y al equipo que confió en ella para este nuevo reto diplomático.

“Estoy muy agradecida a mis padres, mis cuatro increíbles hijos, mis hermanos, y todos mis amigos —y especialmente al presidente Donald J. Trump y @secrubio por su confianza y confianza en mí para servir en este importante papel”, indicó.

La nueva embajadora aseguró que próximamente se trasladará a Santo Domingo, donde promoverá la agenda de política exterior impulsada por la administración Trump.

“Pronto me mudaré a Santo Domingo donde me dedicaré a promover los intereses de nuestra gran nación a través de la increíble e importante agenda America First del Presidente Trump”, añadió.

Campos finalizó su mensaje pidiendo oraciones para el inicio de esta nueva etapa en su carrera diplomática: “¡Por favor, envíen sus oraciones para que Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Madre Santísima estén siempre a mi lado mientras me embarco en este increíble próximo capítulo de mi vida!”