Leah Francis Campos, nueva embajadora estadounidense en República Dominicana, llegará el miércoles

Leah Francis Campos, la nueva embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, llegará a suelo dominicano este próximo miércoles para presentar las Copias de Estilo de las Cartas Credenciales al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

Así lo delantó Álvarez durante su participación en La Semanal con la Prensa, en el Palacio Nacional, donde explicó cuáles fueron las razones por las que ese país norteamericano tenía varios años sin confirmar un representate diplomático en República Dominicana.

El ministro recordó que «por razones políticas internas de Estados Unidos» el Congreso estadounidense se opuso a las designaciones de los embajadores que propuso el expresidente Joe Biden. «Afortunadamente, la embajadora propuesta por Donald Trump (Leah Campos) sí fue designada», dijo.

Posteriormente, Campos presentará sus credenciales al al presidente Luis Abinader, para quedar formalmente en funciones diplomáticas ante el Gobierno dominicano.

La embajadora Campos se ha comprometido a profundizar las relaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana, al tiempo que da prioridad a los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos, en busca de la paz, la prosperidad, la estabilidad regional y la seguridad.

Antes de ocupar el cargo de embajadora, fue asesora estratégica sénior en SAS, una empresa multinacional estadounidense dedicada a los datos y la inteligencia artificial.

Entre 2013 y 2019, la embajadora Campos ocupó el cargo de asesora sénior en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, donde asesoró al presidente Ed Royce (republicano por California) sobre el hemisferio occidental.

En este cargo, fue el principal miembro del personal republicano que se ocupó de las cuestiones políticas relacionadas con América Latina y el Caribe en la Cámara de Representantes y fue el principal enlace de la mayoría con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional en asuntos regionales.

La embajadora Campos ocupó simultáneamente el cargo de directora de personal del Subcomité del Hemisferio Occidental de 2013 a 2015. En 2012, fue candidata por el 9.º distrito congresual de su estado natal, Arizona.

Al principio de su carrera, la embajadora Campos trabajó en la Agencia Central de Inteligencia.