LeBron James: «Mi edad es como el vino»

LeBron James, listo para comenzar su temporada número 23 en la NBA a sus 40 años, consideró este lunes que sigue sintiéndose joven y que su edad es «como el vino», en el día de medios de Los Ángeles Lakers previo al arranque de la temporada.

«Para mí se trata de ser el mejor jugador que puedo ser cada día. Sé que el final es pronto, no doy nada por sentado. Poder seguir haciendo jugadas, ser respetado en pista, es algo que me da mucha satisfacción», dijo LeBron en rueda de prensa.

«Me encanta jugar, para mí la edad es solo un número, pero es verdad que en la historia de este deporte no ha habido muchos chicos de mi edad capaces de jugar a ese nivel. Quiero inspirar a todos los que pueda», prosiguió.

«Tienes la edad que sientes. Veo mi edad como el vino que tomo: cuanto más viejo es, mejor sabe. No sé, tal vez es porque duermo bien», concluyó con una sonrisa.

LeBron dijo que lo que le motiva es su amor por el baloncesto.

«No sé, estoy ilusionado por la oportunidad de jugar a este deporte otro año. Estoy súper comprometido porque no sé cuándo terminará, pero es más pronto que tarde», aseguró.

«Lo que me motiva es que el amor por el baloncesto sigue siendo mucho, y el amor por el proceso es incluso más», añadió.

El número 23 de los Lakers manifestó su motivación por competir al lado de Luka Doncic, pero destacó que la presencia del esloveno en su equipo no cambiará el momento en el que decida retirarse.

