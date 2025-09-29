LeBron James no piensa en el retiro al comenzar su 23ª temporada en la NBA

LeBron James se presentó a su 23.º campamento de entrenamiento el lunes y no dio indicios de si será el último.

Tras una pretemporada llena de su habitual trabajo intensivo en su juego —y una renovada pasión por el golf—, el máximo anotador de la historia de la NBA se siente revitalizado y concentrado en la oportunidad de jugar una temporada completa junto a Luka Doncic y competir por su próximo campeonato con la renovada plantilla de Los Angeles Lakers.

«Estoy emocionado por el día de hoy», declaró James durante la jornada de prensa de los Lakers en su complejo de entrenamiento. «Estoy emocionado por la oportunidad de poder jugar el deporte que amo una temporada más. Sea cual sea el camino que tome este año, estoy muy involucrado, porque no sé cuándo terminará. Sé que será mucho más pronto que tarde».

Puede leer: Audo: “Licey tendrá 8 pitchers abridores”

James también está agradecido por otro año de jugar junto a su hijo mayor, Bronny James, un base suplente de los Lakers, pero afirma que la posibilidad de jugar en la liga al mismo tiempo que sus dos hijos no es un pensamiento inmediato en su mente.

El segundo hijo de James, Bryce, será estudiante de primer año en el equipo de baloncesto de la Universidad de Arizona este otoño, por lo que James se da cuenta de que sus dos hijos podrían estar en la NBA la próxima temporada.

“No voy a esperar a Bryce”, dijo James con una sonrisa. “No sé cuál es su cronograma. Ahora es un joven independiente. Está en Tucson. Veremos qué pasa este año, el próximo. Él tiene su propio cronograma, yo tengo el mío, y no sé si coinciden del todo. Ya veremos”.

James cumplirá 41 años en diciembre, pero dice que el retiro es solo una idea vaga al lado de su objetivo inmediato de convertir a los Lakers en aspirantes al título. Es muy consciente de la historia que hará cuando se convierta en el primer jugador en la historia de la NBA en jugar en 23 temporadas, cuando entre en la cancha el 21 de octubre contra Golden State.

“Es genial saber cuánto he recorrido y aún poder jugar a un alto nivel”, dijo James. “Para mí, la edad es solo un número, pero también es la realidad. Si miras la historia del baloncesto, no ha habido muchos chicos de mi edad, especialmente al llegar a mi año 23, que hayan podido jugar a un nivel así. Simplemente intento no darlo por sentado y simplemente dar lo mejor de mí, inspirar a quien pueda”.