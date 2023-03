LeBron James podría pasar por el quirófano tras la temporada

El estelar jugador regresó el domingo contra Chicago y ha pospuesto un paso por el quirófano para seguir en acción

LeBron James ha vuelto a las canchas, pero ello no quiere decir que ya esté plenamente recuperado de su lesión en el pie. Según admite el jugador de los Lakers, algunos médicos le aconsejaron que se operase ya para tratar su dolencia, pero en su mente estaba jugar lo que resta de temporada y un especialista le aseguró que era posible. Lo ha conseguido.

Regresó el domingo contra Chicago y ha pospuesto un paso por el quirófano que no ha evitado de forma definitiva.

«No sé qué pasará. En este momento no necesito pasar por el quirófano, así que más adelante veremos qué sucede. Probablemente me haga otra resonancia magnética al final de la temporada y desde ahí se tomarán decisiones. Pero si termino teniendo que operarme después de la temporada, ustedes no lo sabrán. No hablo con ustedes en el periodo entre temporadas, y para cuando comience la siguiente, estaré bien; estaré listo para partir de nuevo», expresa a los medios.

Ben Simmons no volverá a jugar esta temporada

Ben Simmons

La temporada 22-23 ha terminado para Ben Simmons. Según asegura Shams Charania, periodista de The Athletic, los Nets han confirmado que el base no volverá a jugar en lo que resta de curso, y que ha iniciado un proceso de rehabilitación para su espalda con el que espera poder encontrarse en mejores condiciones de cara al año que viene.

Ben ya llevaba toda la liga regular sufriendo bajas puntuales, y a día de hoy lleva 17 encuentros consecutivos sin poder jugar debido a sus problemas en la espalda.

Estos llevan acompañándole de forma intermitente desde su llegada a Brooklyn, lo cual hace su situación especialmente preocupante y convierte en lógica la decisión de los Nets de iniciar ya su proceso de recuperación.

