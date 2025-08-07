Legionella en Harlem: tres fallecidos y 67 casos registrados. ¿Qué se sabe del brote?

NUEVA YORK.- El Departamento de Salud en esta ciudad (DOHMH) anunció este miércoles el fallecimiento de tres personas y 67 enfermas por el virus «Legionario» en el sector de Harlem, área donde residen cientos de dominicanos.

El brote se concentra en cinco códigos postales: 10027, 10030, 10035, 10037 y 10039, aledaños a los vecindarios dominicanos de Washington Heights e Inwood, cuyos códigos son 10033 y 10034 en el Alto Manhattan.

Las autoridades están investigando el origen del brote, que se presume proviene de torres de enfriamiento contaminadas.

El Legionario es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que crece en agua tibia. Se puede contraer al inhalar vapor de agua que contiene la bacteria.

No se transmite de persona a persona y se trata con antibióticos. Las complicaciones de la enfermedad son menos probables cuanto antes se inicie el tratamiento.

Puede ser causada por sistemas de plomería donde las condiciones son favorables para el crecimiento de Legionella, como torres de enfriamiento, jacuzzis, humidi-ficadores, tanques de agua caliente y condensadores evaporativos de grandes sistemas de aire acondicionado.

Las personas que presenten síntomas gripales, como tos, fiebre, escalofríos, dolores musculares o dificultad para respirar, deben ir de inmediato al médico, informan las autoridades.

